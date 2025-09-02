Более чем на десятки миллиардов гривен: в ГНС рассказали о поступлении средств в Госбюджет
- Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений.
- В общий фонд госбюджета за январь-август поступило 868,3 миллиарда гривен, что на 173 миллиарда больше, чем в аналогичный период прошлого года (+24,9%).
Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за 8 месяцев на почти 71 миллиардов гривен. В частности выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9 %.
Какие были налоговые поступления в 2025 году?
В августе поступления составили 100,1%, передает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины Лесю Карнаух.
За январь-август в общий фонд государственного бюджета поступило 868,3 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти 173 миллиардов гривен (+24,9%),
– написала Леся Карнаух на своей странице в Facebook.
В то же время согласно словам Карнаух, изменениями в государственный бюджет были увеличены плановые показатели. В августе выполнили и это сложное обновленное задание.
Выполнение – 100,1 %. В бюджет поступило 131,8 миллиарда гривен,
– сообщается в заметке.
По сравнению с августом 2024 года в бюджет поступило 29,8 миллиарда гривен (+29,3% к факту августа 2024 года).
В частности Карнаух подробно расписала поступления:
- Налог на доходы физлиц – поступило 30,7 миллиарда гривен;
- Налог на прибыль предприятий – получено 51,1 миллиарда гривен;
- Собрано налогов на добавленную стоимость (НДС) – 38,0 миллиардов гривен;
- Возмещение НДС – 14,6 миллиардов гривен;
- Акцизный налог - 15,6 миллиардов гривен;
- Рента – 6,1 миллиарда гривен;
- Другие поступления – 5,0 миллиардов гривен.
Обратите внимание! Леся Карнаух поблагодарила каждого налогоплательщика, ведь именно они ежедневно делают свой вклад в устойчивость Украины.
Как выросли поступления в местные бюджеты?
- В первой половине текущего года общий фонд местных бюджетов Украины увеличился на 245,9 миллиарда гривен, что на 37,2 миллиарда больше, чем за такой же период 2024 года.
- Наибольший рост поступлений произошел в Киевской, Волынской и Житомирской областях.
- Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц.