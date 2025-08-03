Батьки, які виховують двох і більше дітей, мають право на податкову соціальну пільгу, що допомагає знизити податкове навантаження. Втім, скористатися цією підтримкою можуть не всі сім’ї.
Які сімʼї мають право на податкову пільгу?
Право на податкову пільгу має лише один із батьків, який офіційно працює на основному місці роботи. У 2025 році ця пільга дозволяє зменшити оподатковуваний дохід на 1 514 гривень за кожну дитину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
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Однак, існує і вимога: заробітна плата при цьому не повинна перевищувати 4 240 гривень на кожну дитину. Тобто для двох дітей максимальний дохід становить 8 480 гривень на місяць.
Цікаво! У такому випадку при двох дітях роботодавець не буде нараховувати податки у 3 028 гривень щомісяця.
Як отримати податкову пільгу на дітей у 2025 році
Щоб отримати податкову пільгу, потрібно подати заяву до роботодавця разом із копіями документів, що підтверджують статус батька або опікуна. Пільга діє з моменту подання заяви і до кінця року, у якому дитина досягає повноліття.