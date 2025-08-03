Які сімʼї мають право на податкову пільгу?

Право на податкову пільгу має лише один із батьків, який офіційно працює на основному місці роботи. У 2025 році ця пільга дозволяє зменшити оподатковуваний дохід на 1 514 гривень за кожну дитину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Однак, існує і вимога: заробітна плата при цьому не повинна перевищувати 4 240 гривень на кожну дитину. Тобто для двох дітей максимальний дохід становить 8 480 гривень на місяць.

Цікаво! У такому випадку при двох дітях роботодавець не буде нараховувати податки у 3 028 гривень щомісяця.