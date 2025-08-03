Какие семьи имеют право на налоговую льготу?
Право на налоговую льготу имеет только один из родителей, который официально работает на основном месте работы. В 2025 году эта льгота позволяет уменьшить налогооблагаемый доход на 1 514 гривен за каждого ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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Однако, существует и требование: заработная плата при этом не должна превышать 4 240 гривен на каждого ребенка. То есть для двух детей максимальный доход составляет 8 480 гривен в месяц.
Интересно! В таком случае при двух детях работодатель не будет начислять налоги в 3 028 гривен ежемесячно.
Как получить налоговую льготу на детей в 2025 году
Чтобы получить налоговую льготу, нужно подать заявление работодателю вместе с копиями документов, подтверждающих статус отца или опекуна. Льгота действует с момента подачи заявления и до конца года, в котором ребенок достигает совершеннолетия.