ПДВ для ФОПів: кого зобов'яжуть платити податок і як переведуть на нову систему

В Україні незабаром можуть ухвалити законопроєкт про ПДВ для підприємців. Так, бізнеси, які мають річний дохід у понад 4 мільйони гривень, будуть сплачувати податок на додану вартість. Однак відкритим поки залишається питання, як саме ФОПів переведуть на нову систему оподаткування та які періоди дохідності враховуватимуть.

Що відомо про ПДВ для ФОПів та коли набере чинності закон?

Найближчим часом уряд може прийняти законопроєкт на вимогу МВФ щодо ПДВ (податок на додану вартість) для ФОПів.

Відповідно до нового проєкту закону від 1 січня 2027 року фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які зараз сплачують єдиний податок (спрощенку) зобов'язані перейти на ПДВ.

Зверніть увагу! Депутати поки не прийняли законопроєкт. Йдеться про умови, які пропонує проєкт. Але чинності вони набудуть лише тоді, коли за них проголосують у Раді.

Оновлення торкнеться тих платників податків, які мають річний дохід понад 4 мільйони гривень.

Тобто, якщо бізнес щомісяця отримує близько 333 тисяч гривень, йому потрібно буде сплачувати податок на додану вартість, який в Україні становить 20%.

Якщо законопроєкт про ПДВ для ФОП ухвалять, податкова планує перереєструвати бізнес автоматично. Тобто на основі податкових декларацій за 2025 рік та квартальних звітів за 2026 рік держоргани самостійно сформують списки платників податків та відповідно переведуть підприємців на іншу систему оподаткування.

Зауважте! Доходи за 2026 рік є основною підставою для того, аби з 1 січня 2027 року перевести ФОП на ПДВ-реєстрацію, або ні.

Оскільки на нову систему потрібно буде перейти швидко, у законопроєкті пропонують пом'якшені умови на початок. Так, у перший квартал 2027 року ФОПи фактично житимуть без ПДВ. У цей період не потрібно буде подавати необхідну звітність та складати податкові накладні. Зокрема для бізнесу не нараховуватимуть податкові зобов'язання з ПДВ.

Повноцінно проєкт може запрацювати лише з другого кварталу 2027 року. У цей же період потрібно буде подати першу декларацію з ПДВ.

Водночас до кінця 2027 року діятиме так званий пільговий режим, за якого перші 5 порушень каратимуть лише 1 гривнею за кожне. Йдеться про помилки у звітності чи протерміновані дедлайни в реєстрації накладних.

Що ще відомо про законопроєкт про ПДВ для ФОПів?

Зокрема потрібно згадати, що спочатку МВФ пропонував ввести податок на додану вартість для підприємців з річним оборотом від 1 мільйона гривень. Однак, у суспільстві та серед підприємців розкритикували таку вимогу. Тож згодом Фонд пішов на пом'якшення умов. В остаточному варіанті законопроєкту вказали 4 мільйони доходу, як поріг для реєстрації на ПДВ.

Як зазначалося раніше, щоб у 2027 році перереєструвати ФОПи на ПДВ податкова враховуватиме доходи бізнесу за 2026 рік. Однак, у законопроєкті є уточнення, пише Судово-юридична газета.

За основу для переведення бізнесу на податок на додану вартість, податкова враховуватиме:

четвертий квартал 2025 року;

перший – третій квартали 2026 року.

Іншими словами, це ситуація правової непередбачуваності. Адже у 2025 році, коли підприємець планував діяльність ФОПу, він міг ще не знати про майбутній законопроєкт та рівень доходів. Останній нині може стати ознакою для примусової зміни системи оподаткування.

