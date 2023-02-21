Податок за "зайві" метри тепер треба платити по-новому

В Україні запровадили нову форму податкової декларації. Тепер її доповнено адресами та термінами використання пільг. Крім цього, платити цього року потрібно буде за період 2022 року.

За даними державної податкової служби затверджено нову редакцію податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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Основні зміни: чого вони стосуються

Відповідно до змін, тепер передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ.

Відтак нову декларацію доповнено:

адресами місць розташування об’єктів оподаткування;

строками користування податковою пільгою;

деталізацією нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання.

Яким буде податок

Нагадаємо вам, що за цей рік податок за зайві метри потрібно буде сплатити за період 2022 року. Він зачепить тих, у кого є квартира площею понад 60 квадратних метрів та будинки площею від 120 квадратних метрів.

що якщо у вашому користуванні є як квартира, так і будинок, то їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 квадратних метрів. Крім того, якщо нерухомість знаходиться в окупації або в зоні бойових дій, тоді податок платити не потрібно.

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Розмір податку залежатиме від органів місцевого самоврядування. Його також можуть зменшити.