Курс просів: Нацбанк змінив вартість офіційного долара

Нацбанк встановив новий курс долара. Вартість, порівняно з минулою добою, подешевшала. Курс євро також втратив декілька копійок.

Офіційний курс 24 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,58 гривні за долар. Вартість долара впала на 20 копійок проти 23 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,26 гривні, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 25 квітня:

долар – 39,47 гривні,

євро – 42,18 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,50 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,74 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

Прогноз курсу перед святами у травні

Як розповів ще раніше 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, МВФ опублікував розрахунки індикативних курсів в Україні до 2029 року. Відповідно до них, у 2024 році курс долара буде на рівні 41 гривні, а у 2029 році – досягне рекордних 54 гривень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик МВФ опирався на наші внутрішні розрахунки, і цей курс дійсно виглядає реальним. Зараз ми бачимо додатковий сплеск попиту інтересу до купівлі валюти.

За прогнозом Шевчишина, курс долара може зупинитися на рівні 40 гривень. А до кінця цього року, найімовірніше, перевищить 41 гривню.

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