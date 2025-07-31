31 липня, 09:23
Як змінився офіційний курс злотого в останній день липня
Основні тези
- Офіційний курс злотого 31 липня склав 11,28 гривні, збільшившись на 1 копійку від 30 липня.
- У банках курс купівлі злотого залишився на рівні 11 гривень, а курс продажу зріс на 5 копійок до 11,60 гривні.
У липні курс злотого був стабільний. Періодично відбувалися майже невідчутні коливання. В кінці місяця злотий почав відчутно дешевшати.
Як змінився офіційний курс злотого?
31 липня, офіційний курс злотого склав – 11,28 гривні (+1 копійка, порівняно з 30 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках?
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках:
- купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 липня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках зміни такі:
- купівля – 11,25 гривні за злотий (-10 копійок);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих?
- у банку придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 160 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 145 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих зараз?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, є можливість отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- в обмінник, своєю чергою, вдасться виручити приблизно – 1 125 гривень.