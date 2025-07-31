У липні курс злотого був стабільний. Періодично відбувалися майже невідчутні коливання. В кінці місяця злотий почав відчутно дешевшати.

Як змінився офіційний курс злотого? 31 липня, офіційний курс злотого склав – 11,28 гривні (+1 копійка, порівняно з 30 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Українцям доступна компенсація вартості продуктів: як отримати пільгу Який курс злотого у банках та обмінниках? Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках: купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 липня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок). В обмінниках зміни такі: купівля – 11,25 гривні за злотий (-10 копійок);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін). За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих? у банку придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 160 гривень;

в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 145 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих зараз? якщо обмінювати 100 злотих у банку, є можливість отримати орієнтовно – 1 100 гривень;

в обмінник, своєю чергою, вдасться виручити приблизно – 1 125 гривень.