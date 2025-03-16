Долар втрачає позиції: чи буде просідати валюта ще й наступного тижня

Валютний ринок перебуває під впливом режиму керованої гнучкості та монетарних заходів НБУ на зміцнення гривні. Це дозволяє уникнути різких коливань валюти. Прогнозується, що наступного тижня максимальна позначка, до якої може сягнути долар, становить 42 гривні.

Як зміниться долар наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що зараз на ринку відносна стабільність щодо валют. Так триватиме й наступного тижня, адже режим керованої гнучкості, монетарні заходи на підтримку гривні та інші чинники будуть стабілізувати ситуацію.

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Як нагадує Лєсовий, лише протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні до 41,43 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, торгівельні війни, затіяні Дональдом Трампом, лише посилюватимуть внутрішню інфляцію в США і як наслідок можна очікувати певне просідання курсу цієї валюти.

Загалом, з 17 по 23 березня коридори валютних коливань на готівковому ринку та міжбанку будуть на одному рівні. Таким чином, очікується, що долар буде десь 41,40 – 42 гривні за долар.

Зверніть увагу! Лєсовий додає, що попри "Трампову напругу" курсові коливання будуть мінімальними й досить стандартними, як в останні кілька тижнів.