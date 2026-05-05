Автобан до Львова: Польща хоче збудувати нову дорогу, але не в подарунок

Польща може долучитися до будівництва автомагістралі від кордону до Львова. Її планують фінансувати за участі польського уряду та звести силами компаній сусідньої держави.

Хто займатиметься будівництвом автомагістралі?

Йдеться про трасу M10 довжиною близько 80 кілометрів. Вона має стати продовженням автомагістралі A4 від пункту пропуску Корчова – Краковець, повідомляє Forsal.pl.

Дивіться також Війна в Ірані може "залишити світ без доріг": бойові дії створюють дефіцит важливого матеріалу

У Польщі говорять, що проєкт автомагістралі має стати частиною відбудови України та розвитку логістики. Координуватиме будівництво, ймовірно, Агентство розвитку промисловості Польщі (ARP), якщо країни домовляться про співпрацю.

Наше бачення полягає у відбудові України через створення такої логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише на Схід, але й на весь Близький Схід. План ARP полягає у максимальному об’єднанні цих проєктів у цьому важливому для польської економіки напрямку,

– пояснив очільник агентства Бартош Бабуська.

Зауважте! Наразі польська траса A4 завершується на переході в Корчовій. Нова сучасна траса M10 від цього пункту до Львова повинна покращити транспортну інфраструктуру регіону.

Коли можуть схвалити будівництво траси?

Ідея нової дороги до Львова обговорювали ще перед чемпіонатом з футболу Євро-2012, який проводився на дві країни – Польщу та Україну. Однак тоді коштів на реалізацію масштабного проєкту не знайшли.

Тепер же ініціативу відродили, і головну роль у ній може відіграти саме Польща. За словами польських ЗМІ, рамкову угоду між Польщею та Україною про будівництво можуть підписати вже цього літа – на конференції Ukraine Recovery у Гданську 25–26 червня.

Додатком номер один (до цієї угоди – 24 Канал) буде перелік проєктів, як ми узгодили з українською стороною, і він починається з проєкту будівництва автомагістралі M10,

– додав Бабуська.

За даними газети Wyborcza, інвестицію Польщі у будівництво дороги мають реалізувати на основі польського права. Тобто польський уряд може забезпечити фінансуванян проєкта. Після цього він визначить підрозділ, який контролюватиме увесь процес.

Це дозволить польским компаніям отримали спрощений доступ до участі в проєкті.

Ба більше, будівницто автомагістралі від Корчової до Львова поляки не розглядають безповоротний подарунок для України. Польща планує отримувати плату за проїзд по новій дорозі.

Тобто Варшава зможе упродовж багатьох років заробляти на своїй інвестиції – за аналогією з окремими ділянками автомагістралі A2. Однак наразі невідомо, скільки країна готова вкласти в реалізацію цього проєкту.

Зауважте! Минулого року прем'єр міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна солідарна з Україною і прагне долучитися до її відновлення. Однак він наголосив, що польські компанії хотіли б мати істотну частку ринку відбудови України, і Варшава захищатиме їх інтереси.

Як ЄС бере участь у відбудові України?

Європейський Союз закликає активніше інвестувати в Україну, яка, за оцінками Брюсселя, демонструє помітний прогрес у реформах. Значну роль у цьому відіграє програма Ukraine Facility, що передбачає структурні зміни для довгострокового економічного розвитку країни.

Європейські компанії та міжнародні інвестори отримують сигнал до участі в українському ринку, зокрема в проєктах відновлення енергетичної інфраструктури. У ЄС вважають, що такі інвестиції можуть одночасно підтримати відбудову України та сприяти досягненню кліматичних цілей Союзу.

Європейський інвестиційний банк уже вклав в Україну понад 4 мільярди євро, спрямовуючи кошти на інфраструктурні та соціальні проєкти. Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер наголосив на важливості інвестицій для зміцнення економіки та розвитку інфраструктури.