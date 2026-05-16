Польська пенсія для українців: перевірте, чи можете ви її отримати

Хто з українців може отримувати польську пенсію?

Частина українців має право на отримання пенсії з Польщі, якщо офіційно працювала у країні та сплачувала страхові внески. Виплати нараховує польське Управління соціального страхування – ZUS, розповідає InPoland.

Для багатьох трудових мігрантів це питання стає дедалі актуальнішим, адже значна частина українців роками працює у Польщі офіційно, але не завжди знає, що цей стаж може впливати на майбутнє пенсійне забезпечення.

Які умови потрібно виконати, аби мати європейську пенсію?

Для отримання польської пенсії необхідно мати легальне працевлаштування, страховий стаж та досягти пенсійного віку:

60 років для жінок;

65 років для чоловіків.

Також важливою умовою є сплата внесків до польської системи соціального страхування. Саме вони формують право на майбутні виплати, уточнює Visit Ukraine.

Довідково! Фактично польська модель пенсійного забезпечення побудована за принципом: чим довше людина офіційно працює та сплачує внески, тим вищими можуть бути її виплати у майбутньому.

Чому українцям важливо знати про право на польські виплати?

Для багатьох українців робота у Польщі тривалий час сприймалася як тимчасовий спосіб заробітку. Однак після кількох років офіційної зайнятості трудовий стаж починає перетворюватися на реальний фінансовий актив у вигляді майбутньої пенсії.

Саме тому знання про право на польські виплати стає важливим не лише для людей пенсійного віку, а й для тих, хто зараз працює за кордоном. Частина українців ризикує втратити потенційні виплати через неофіційну роботу або відсутність контролю за сплатою страхових внесків роботодавцем.

Крім того, польська пенсія для багатьох може стати суттєвою фінансовою підтримкою у майбутньому. На тлі нижчих українських пенсій навіть мінімальні виплати у Польщі часто виглядають значно вищими.

Чи можна отримувати пенсії з двох країн?

Між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення, яка дозволяє враховувати стаж, набутий у двох країнах.

Це означає, що українець може одночасно отримувати пенсію і від України, і від Польщі. Водночас кожна держава виплачує кошти лише за той період роботи, який був офіційно відпрацьований саме на її території.

Важливо! Такий механізм особливо важливий для людей, які частину життя працювали в Україні, а потім виїхали до Польщі. Фактично система дозволяє не "втрачати" роки офіційної роботи під час трудової міграції.

Чому пенсія за кордоном стає новим трендом?

Після початку повномасштабної війни кількість українців, які офіційно працюють у Польщі, суттєво зросла. Разом із цим змінюється і ставлення до роботи за кордоном.

Якщо раніше трудова міграція часто розглядалася як короткостроковий заробіток, то тепер дедалі більше українців починають сприймати офіційне працевлаштування у ЄС як частину довгострокової фінансової стабільності, зокрема й майбутнього пенсійного забезпечення.

Який розмір пенсії у Польщі?