Кто из украинцев может получать польскую пенсию?

Часть украинцев имеет право на получение пенсии из Польши, если официально работала в стране и платила страховые взносы. Выплаты начисляет польское Управление социального страхования – ZUS, рассказывает InPoland.

Для многих трудовых мигрантов этот вопрос становится все более актуальным, ведь значительная часть украинцев годами работает в Польше официально, но не всегда знает, что этот стаж может влиять на будущее пенсионное обеспечение.

Какие условия нужно выполнить, чтобы иметь европейскую пенсию?

Для получения польской пенсии необходимо иметь легальное трудоустройство, страховой стаж и достичь пенсионного возраста:

60 лет для женщин;

65 лет для мужчин.

Также важным условием является уплата взносов в польскую систему социального страхования. Именно они формируют право на будущие выплаты, уточняет Visit Ukraine.

Справочно! Фактически польская модель пенсионного обеспечения построена по принципу: чем дольше человек официально работает и платит взносы, тем выше могут быть его выплаты в будущем.

Почему украинцам важно знать о праве на польские выплаты?

Для многих украинцев работа в Польше длительное время воспринималась как временный способ заработка. Однако после нескольких лет официальной занятости трудовой стаж начинает превращаться в реальный финансовый актив в виде будущей пенсии.

Именно поэтому знание о праве на польские выплаты становится важным не только для людей пенсионного возраста, но и для тех, кто сейчас работает за границей. Часть украинцев рискует потерять потенциальные выплаты из-за неофициальной работы или отсутствия контроля за уплатой страховых взносов работодателем.

Кроме того, польская пенсия для многих может стать существенной финансовой поддержкой в будущем. На фоне низких украинских пенсий даже минимальные выплаты в Польше часто выглядят значительно выше.

Можно ли получать пенсии из двух стран?

Между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении, которое позволяет учитывать стаж, приобретенный в двух странах.

Это означает, что украинец может одновременно получать пенсию и от Украины, и от Польши. В то же время каждое государство выплачивает средства только за тот период работы, который был официально отработан именно на ее территории.

Важно! Такой механизм особенно важен для людей, которые часть жизни работали в Украине, а потом уехали в Польшу. Фактически система позволяет не "терять" годы официальной работы во время трудовой миграции.

Почему пенсия за границей становится новым трендом?

После начала полномасштабной войны количество украинцев, которые официально работают в Польше, существенно возросло. Вместе с этим меняется и отношение к работе за рубежом.

Если раньше трудовая миграция часто рассматривалась как краткосрочный заработок, то теперь все больше украинцев начинают воспринимать официальное трудоустройство в ЕС как часть долгосрочной финансовой стабильности, в том числе и будущего пенсионного обеспечения.

Какой размер пенсии в Польше?