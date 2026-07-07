Під Полтавою Росія атакувала об'єкт енергетики: є постраждалі

Росія увечері 7 липня атакувала Полтавську область. Під прицілом опинився один із об'єктів енергетики.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Що відомо про атаку на Полтавщину?

Удар припав по об'єкту енергетики у Полтавському районі.

Попередньо, унаслідок атаки 3 людини отримали травми.

Інформація уточнюється.

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Енергетика Полтавської область постійно перебуває під російськими обстрілами.

Зокрема, 4 липня Росія також вдарила дронами по Полтавщині. Тоді було атаковано підприємство, фіксували знеструмлення. На щастя, постраждалих не було.

Також того дня стало відомо, що в області зупинив роботу газовидобувний об'єкт Нафтогазу. Він неодноразово ставав ціллю ворога. Під час останнього обстрілу усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.