Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Дивіться також В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі

Що відомо про атаку на Полтавщину?

Удар припав по об'єкту енергетики у Полтавському районі.

Попередньо, унаслідок атаки 3 людини отримали травми.

Інформація уточнюється.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.