Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
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Що відомо про атаку на Полтавщину?
Удар припав по об'єкту енергетики у Полтавському районі.
Попередньо, унаслідок атаки 3 людини отримали травми.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Інформація уточнюється.
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