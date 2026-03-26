Понад 30 тисяч сімей без світла: ворог атакував енергетику Одещини
26 березня, 12:16
Ірина Гайдук

У ніч на четвер, 26 березня, російська армія знову завдала удару по енергосистемі України. Ворог атакував енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області.

Які наслідки атак на Одещину? 

Внаслідок ворожих атак постраждали 4 об'єкти компанії, розповіли в ДТЕК

На ранок частині споживаів вдалося повернути світло, однак багато домогосподарств все ще залишаються знеструмленими: 

  • енергетики вже перезаживили 31,5 тисяч сімей;
  • без світла залишаються ще 33,4 тисячі родин.

Руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу, 
– попередили в ДТЕК.

Наразі на місці ударів ворога працюють енергетики. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію, аби якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

 

 