Понад 30 тисяч сімей без світла: ворог атакував енергетику Одещини

У ніч на четвер, 26 березня, російська армія знову завдала удару по енергосистемі України. Ворог атакував енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області.

Які наслідки атак на Одещину? Внаслідок ворожих атак постраждали 4 об'єкти компанії, розповіли в ДТЕК. На ранок частині споживачів вдалося повернути світло, однак багато домогосподарств все ще залишаються знеструмленими: енергетики вже перезаживили 31,5 тисяч сімей;

без світла залишаються ще 33,4 тисячі родин. Руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу,

– попередили в ДТЕК. Наразі на місці ударів ворога працюють енергетики. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію, аби якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.