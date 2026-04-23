Доплата за стаж: хто отримає спеціальну надбавку у 2026 році
- Доплата за понаднормовий стаж розраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 25,95 гривні за кожен рік понаднормового стажу.
- Для виходу на пенсію у 2026 році в 60 років потрібно мати 33 роки стажу, в 63 роки – 23 роки, а в 65 років – 15 років стажу.
Українцям передбачена спеціальна надбавка за стаж. Вона надається, якщо він понаднормовий. Хто саме має право на таку доплату, читайте також.
Коли надається доплата за понаднормовий стаж?
Доплата за понаднормовий стаж розраховується, залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє ПФУ.
Читайте також Пенсійна система в Україні: коли громадяни отримуватимуть три грошові виплати
Для непрацюючих пенсіонерів, які мають страховий стаж понад встановлену норму (30/35 або 20/25 років), перераховано доплату за понаднормовий стаж. За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від 2 595 гривень,
– повідомляє ПФУ.
2 595 гривень це і є прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Себто, доплата складає – 25,95 гривні.
Важливо! Потрібно розуміти, що це доплата за 1 рік. Тобто, вказане значення треба помножити на кількість понаднормових років.
Зауважимо, для працюючих пенсіонерів умови дещо інші. Вони отримують надбавку за понаднормовий стаж на основі прожиткового мінімуму, який був на момент призначення пенсії.
Проте доплата для таких осіб може бути перерахована. Але це станеться вже після звільнення.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Аби піти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімум встановлюється залежно від віку, повідомляє ПФУ.
Станом на 2026 рік, вимоги такі:
- аби піти на пенсію в 60 років, цьогоріч потрібно набути, як мінімум – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Наразі в загальну кількість стажу зараховуються лише ті періоди, за які сплачено ЄСВ. При чому, цей внесок не має бути менше мінімального.
Пенсіонери мають право на доплати різного роду. Наприклад, у квітні вони отримають одноразову виплату – 1 500 гривень. Але лише за умови, що їхня пенсія менше максимального розміру, тобто – 25 950 гривень.