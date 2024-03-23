Інженери та техспеціалісти матимуть попит, а зарплата зросте: ринок праці у 2024 році

У майбутньому, за прогнозами фахівців, Україна потребуватиме все більше військових працівників. Йдеться зокрема про всі спеціальності, що пов'язані з військом. Також, у 2024 році варто очікувати, що крім мінімальної зарплати, зросте ще й середня.

Що буде з ринком праці у 2024 році

За даними Нацбанку, у 2023 році рівень безробіття сягнув 19%. У 2024 році прогнозується, що цей рівень знизиться, а саме до 16,2%.

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Як розповіла для 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, крім традиційного попиту на спеціальності сфери продажів/закупівлі, ІТ-технологій, виробництва та сільськогосподарської діяльності, найбільш популярними й в цьому році й на майбутні пару років в Україні будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці, HR Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей.

Також попит є на такі спеціальності:

Комунікаційники,

Маркетинг та реклама,

Інформаційна безпека,

Ризик-менеджери,

Грант-менеджери,

Фандрейзери та фінансові менеджери,

Медичні працівники, включаючи реабілітологів, психологів,

Спеціалісти з публічної політики та врядування для реформування державного управління,

Спеціалісти будівельної сфери, як-от архітектори, проєктанти, інженери тощо – через масштабні потреби відбудови інфраструктури та промисловості.

що у грудні 2023 року для більшого залучення спеціалістів до Сил оборони України, був створений проєкт Міністерством оборони України разом із чотирма онлайновими платформами, як-от Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.

Як повідомляють у DOU, у межах проєкту українцям на сьогодні пропонують близько 8 520 вакансій, які надійшли від 1 245 військових частин. На них вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів.

Чи буде дефіцит кадрів цього року

За даними Work.ua, у 2024 році можливо збережеться дефіцит кадрів у певних сегментах ринку праці. Крім того, є вірогідність, що диспропорції у розрізі регіонів теж збережуться.

Серед основних причин дефіциту кадрів будуть:

Чимало українців було мобілізовано на захист держави,

Мільйони осіб змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами.

До речі, у 2023 році більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. І посилювався він нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

Кількість вакансій збільшилася з 59,5 тисячі в січні 2023 року до 101,4 тисячі в листопаді. А у січні 2024 року – до 75,5 тисячі.

Для порівняння – у лютому 2022 року на сайті Work.ua було розміщено понад 106 тисяч вакансій.

що на початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад 7 разів.

Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали:

у Київській області,

у Харківській області,

у Вінницькій області.

Водночас найнижча конкуренція була:

у Закарпатській області,

у Чернівецькій області,

у Херсонській області.

Середня зарплата зросте

Дефіцит кадрів прослідковувався як у прифронтових регіонах, так і на заході країни.

Як розповідає Гаврюшенко, у 2024 році середня заробітна плата становитиме 21 809 гривень, а реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Якщо брати у розрізі регіонів, то найвища зарплата буде:

у Києві та області – 21 800 гривень,

далі Львівська область – 20 000 гривень,

Одеська та Дніпропетровська – 18 000 – 19 000 гривень відповідно,

Харківська – 18 000 гривень,

Полтавська область – 16 000 гривень.

Серед найпопулярніших професій будуть продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, адміністратор, кухар, різноробочий, бухгалтер. А найбільші зарплати – у військових, водіїв-міжнародників та рекламників,

– каже експертка.

Нагадуємо, що у 2023 році середня заробітна плата зросла на 23% – з 15 тисяч гривень у січні до 18,5 тисячі гривень у листопаді.

У 2024 році, згідно із проєктом держбюджету, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня зріс до 7,1 тисячі гривень, а у квітні цей показник сягне 8 тисяч гривень.

Як змінювалася зарплата в Україні за останній рік

Аналізуючи дані середньої заробітної плати в Україні з кінця грудня 2023 року, у березні 2024 року рівень її зріс.