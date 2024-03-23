Інженери та техспеціалісти матимуть попит, а зарплата зросте: ринок праці у 2024 році
У майбутньому, за прогнозами фахівців, Україна потребуватиме все більше військових працівників. Йдеться зокрема про всі спеціальності, що пов'язані з військом. Також, у 2024 році варто очікувати, що крім мінімальної зарплати, зросте ще й середня.
Що буде з ринком праці у 2024 році
За даними Нацбанку, у 2023 році рівень безробіття сягнув 19%. У 2024 році прогнозується, що цей рівень знизиться, а саме до 16,2%.
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Як розповіла для 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, крім традиційного попиту на спеціальності сфери продажів/закупівлі, ІТ-технологій, виробництва та сільськогосподарської діяльності, найбільш популярними й в цьому році й на майбутні пару років в Україні будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.
Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей.
Також попит є на такі спеціальності:
- Комунікаційники,
- Маркетинг та реклама,
- Інформаційна безпека,
- Ризик-менеджери,
- Грант-менеджери,
- Фандрейзери та фінансові менеджери,
- Медичні працівники, включаючи реабілітологів, психологів,
- Спеціалісти з публічної політики та врядування для реформування державного управління,
- Спеціалісти будівельної сфери, як-от архітектори, проєктанти, інженери тощо – через масштабні потреби відбудови інфраструктури та промисловості.
Як повідомляють у DOU, у межах проєкту українцям на сьогодні пропонують близько 8 520 вакансій, які надійшли від 1 245 військових частин. На них вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів.
Чи буде дефіцит кадрів цього року
За даними Work.ua, у 2024 році можливо збережеться дефіцит кадрів у певних сегментах ринку праці. Крім того, є вірогідність, що диспропорції у розрізі регіонів теж збережуться.
Серед основних причин дефіциту кадрів будуть:
- Чимало українців було мобілізовано на захист держави,
- Мільйони осіб змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами.
До речі, у 2023 році більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. І посилювався він нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.
- Кількість вакансій збільшилася з 59,5 тисячі в січні 2023 року до 101,4 тисячі в листопаді. А у січні 2024 року – до 75,5 тисячі.
- Для порівняння – у лютому 2022 року на сайті Work.ua було розміщено понад 106 тисяч вакансій.
Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали:
- у Київській області,
- у Харківській області,
- у Вінницькій області.
Водночас найнижча конкуренція була:
- у Закарпатській області,
- у Чернівецькій області,
- у Херсонській області.
Середня зарплата зросте
Як розповідає Гаврюшенко, у 2024 році середня заробітна плата становитиме 21 809 гривень, а реальна зарплата підвищиться на 8,5%.
Якщо брати у розрізі регіонів, то найвища зарплата буде:
- у Києві та області – 21 800 гривень,
- далі Львівська область – 20 000 гривень,
- Одеська та Дніпропетровська – 18 000 – 19 000 гривень відповідно,
- Харківська – 18 000 гривень,
- Полтавська область – 16 000 гривень.
Серед найпопулярніших професій будуть продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, адміністратор, кухар, різноробочий, бухгалтер. А найбільші зарплати – у військових, водіїв-міжнародників та рекламників,
– каже експертка.
Нагадуємо, що у 2023 році середня заробітна плата зросла на 23% – з 15 тисяч гривень у січні до 18,5 тисячі гривень у листопаді.Важливо! У 2024 році, згідно із проєктом держбюджету, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня зріс до 7,1 тисячі гривень, а у квітні цей показник сягне 8 тисяч гривень.
Як змінювалася зарплата в Україні за останній рік
Аналізуючи дані середньої заробітної плати в Україні з кінця грудня 2023 року, у березні 2024 року рівень її зріс.
- станом на 26 грудня 2023 року середня зарплата за вакансіями становила 17 877 гривень, а станом на 19 березня 2024 року – 18 606 гривень. Тобто сума зросла за майже 3 місяці на 729 гривень.
- Щодо даних за резюме, то у березні зарплата сягнула 19 635 гривень. А у грудні торік становила 19 017 гривень.