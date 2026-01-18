Маріуполь – не місто, а "ресурс": Росія "інтегрує" український порт у свою економіку
- Росія незаконно інтегрує порт на тимчасово окупованій території – у Маріуполі – у свою економічну систему.
- Соціальна ситуація в місті погіршується через припинення шкільного харчування, недоступне житло та використання міста як військового полігону.
У 2025 році Росія активізувала роботу морського порту у тимчасово окупованому Маріуполі. Офіційно країна-агресорка подає це як "відновлення".
Що відбувається з Маріупольським портом?
Але насправді це є незаконним привласненням інфраструктури України та її інтеграцією в логістичну російську систему, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Водночас ворог змінює стандарти з українських на російські, стираючи справжню юрисдикцію. А відкрити порту для іноземних суден – це лише спроба створити "легальність" та обійти західні санкції.
У планах – поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій,
– зазначили у розвідці.
- Але соціальна ситуація погіршується. Наприклад, у Маріуполі призупинено шкільне харчування. Причина – брак коштів з боку окупаційної влади.
- Крім того, місцеві мешканці роками чекають на обіцяне житло. Але замість компенсацій за зруйновані будинки у місті зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки. Однак така нерухомість недоступна для маріупольців.
- Також діє "законодавство" щодо вилучення "безхазяйного" житла. Але насправді квартири масово конфіскують у власників.
- Ба більше, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу Росії. А на скарги від мешканців Маріуполя не реагують та надають одну відповідь – "чекайте".
Маріуполь для Росії – не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал,
– наголосили у повідомленні.
Зауважте! Росія "прикривається" пропагандою про відновлення, але насправді зневажає людське життя, цинічно експлуатує захоплені території та свідоме ігнорує норми міжнародного права.
Нагадаємо, що також Росія продовжує красти українське зерно. Країна-агресорка експортує те, що було вирощене на окупованих українських територіях, але під виглядом нібито російського продукту. Про це повідомили в українській розвідці.
Для своєї мети Кремль використовує потужності окупованих портів в Азовському та Чорному морях, зокрема Севастопольського морського порту.
За 2025 рік було вивезено понад 2 мільйони тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України. Найбільше обсягів відвантажено до Єгипту та Бангладешу.
Для обходу санкцій Росія здійснює "ship-to-ship" операції на рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ з використанням суден-накопичувачів,
– пояснили у СЗР України.
Так Москва може приховувати реальне походження зерна. Водночас перевізкник може зменшити ризики звинувачень у протиправній торгівлі.
Зверніть увагу! Схему залучають при постачанні зернових до Королівства Саудівської Аравії, Бангладешу та В’єтнаму.
Що відбувається на окупованих територіях України?
В окупації зросли тарифи на комунальні послуги, зокрема на водопостачання та опалення. Крім того, пільговий проїзд майже для всіх категорій на території Донецької області не затвердили. Ба більше, має початися перегляд пенсійного забезпечення – тобто чимало осіб почнуть отримувати меншу пенсію.
Крім того, на ТОТ прибирають соціальні виплати заради війни проти України. Наприклад, з 1 січня на тимчасово окупованій Луганщині системно припиняють дію регіональних соціальних виплат. Таким чином цивільні соціальні гарантії зменшують, а кошти переправляють на воєнні потреби.