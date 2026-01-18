Маріуполь – не місто, а "ресурс": Росія "інтегрує" український порт у свою економіку

У 2025 році Росія активізувала роботу морського порту у тимчасово окупованому Маріуполі. Офіційно країна-агресорка подає це як "відновлення".

Що відбувається з Маріупольським портом?

Але насправді це є незаконним привласненням інфраструктури України та її інтеграцією в логістичну російську систему, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Водночас ворог змінює стандарти з українських на російські, стираючи справжню юрисдикцію. А відкрити порту для іноземних суден – це лише спроба створити "легальність" та обійти західні санкції.

У планах – поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій,

– зазначили у розвідці.

Але соціальна ситуація погіршується. Наприклад, у Маріуполі призупинено шкільне харчування. Причина – брак коштів з боку окупаційної влади.

Крім того, місцеві мешканці роками чекають на обіцяне житло. Але замість компенсацій за зруйновані будинки у місті зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки. Однак така нерухомість недоступна для маріупольців.

Також діє "законодавство" щодо вилучення "безхазяйного" житла. Але насправді квартири масово конфіскують у власників.

Ба більше, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу Росії. А на скарги від мешканців Маріуполя не реагують та надають одну відповідь – "чекайте".

Маріуполь для Росії – не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал,

– наголосили у повідомленні.

Зауважте! Росія "прикривається" пропагандою про відновлення, але насправді зневажає людське життя, цинічно експлуатує захоплені території та свідоме ігнорує норми міжнародного права.

Нагадаємо, що також Росія продовжує красти українське зерно. Країна-агресорка експортує те, що було вирощене на окупованих українських територіях, але під виглядом нібито російського продукту. Про це повідомили в українській розвідці.

Для своєї мети Кремль використовує потужності окупованих портів в Азовському та Чорному морях, зокрема Севастопольського морського порту.

За 2025 рік було вивезено понад 2 мільйони тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України. Найбільше обсягів відвантажено до Єгипту та Бангладешу.

Для обходу санкцій Росія здійснює "ship-to-ship" операції на рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ з використанням суден-накопичувачів,

– пояснили у СЗР України.

Так Москва може приховувати реальне походження зерна. Водночас перевізкник може зменшити ризики звинувачень у протиправній торгівлі.

Зверніть увагу! Схему залучають при постачанні зернових до Королівства Саудівської Аравії, Бангладешу та В’єтнаму.

Що відбувається на окупованих територіях України?