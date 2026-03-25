Деяким українцям скасували комунальні: Рада ухвалила закон про зруйноване житло

У середу, 25 березня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13155. Він врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок російської збройної агресії.

Кому скасували нарахування комуналки?

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще року після його припинення. Деталі повідомила пресслужба парламенту.

За словами нардепа Павла Фролова, "за" проголосувало 308 парламентарів. Закон запроваджує дієві соціальні гарантії постраждалим українцям, адже більше не потрібно сплачувати за послуги, які вони фактично не отримують.

По-перше, для знищеного житла нарахування припиняють із дати його руйнування. Якщо ж об'єкт визнали непридатним для проживання або таким, що становить загрозу для життя і здоров'я, плату не стягуватимуть на період ремонту чи відновлення.

По-друге, якщо йдеться про ОСББ, рішення щодо звільнення від сплати житлових послуг приймають збори співвласників.

По-третє, упорядковано механізм фіксації збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок російської збройної агресії, що має стати важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації, йдеться в документі.

Важливо! Обстеження проводитимуть комісії при органах місцевої влади. Вони протягом 30 робочих днів із дати руйнування чи пошкодження надсилатимуть повідомлення про результати власнику, ОСББ, Пенсійному фонду та постачальникам послуг.

За словами Фролова, Кабмін також планує розробити механізм реструктуризації боргів, які виникли після 24 лютого 2022 року. Водночас заборонено примусове їх стягнення за період тимчасової окупації до їх окремої верифікації.

