Зупинилися ТЕС "Центренерго": у Кабміні поділилися прогнозом щодо їх відновлення

Унаслідок масованого російського обстрілу, який стався у суботу, 8 листопада, було зупинено роботу обох теплоелектростанцій компанії "Центренерго". Нині тривають роботи з оцінки завданих пошкоджень.

Про таке в етері телемарафону розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає 24 Канал.

Коли зможуть відновити пошкоджені ТЕС?

Посадовець зазначив, що ремонтні роботи починаються одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація. За його словами, фахівці насамперед розбирають завали, визначають масштаби пошкоджень і обсяг руйнувань, щоб оцінити, які заходи необхідно вжити для відновлення роботи обладнання.

Андарак наголосив, що поки робити точні прогнози стосовно ремонту ТЕС складно, адже атака сталася лише напередодні, і рівень пошкоджень ще встановлюють.

Він зауважив, що Україна має певний запас ремонтного обладнання, накопичений, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів.

Водночас Андарак визнав, що у випадку необхідності використання спеціалізованого устаткування відновлення може затягнутися. Заступник міністра також відзначив, що працівники "Центренерго" неодноразово демонстрували високий професіоналізм і вміння оперативно відновлювати енергетичні об'єкти після пошкоджень.

Сподіваємося, так буде і цього разу,

– підсумував посадовець.

