Остановились ТЭС "Центрэнерго": в Кабмине поделились прогнозом по их восстановлению

В результате массированного российского обстрела, который произошел в субботу, 8 ноября, была остановлена работа обеих теплоэлектростанций компании "Центрэнерго". Сейчас продолжаются работы по оценке нанесенных повреждений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает 24 Канал.

Читайте также Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины, – Минэнерго

Когда смогут восстановить поврежденные ТЭС?

Чиновник отметил, что ремонтные работы начинаются сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью. По его словам, специалисты прежде всего разбирают завалы, определяют масштабы повреждений и объем разрушений, чтобы оценить, какие меры необходимо принять для восстановления работы оборудования.

Андарак отметил, что пока делать точные прогнозы относительно ремонта ТЭС сложно, ведь атака произошла лишь накануне, и уровень повреждений еще устанавливают.

Он отметил, что Украина имеет определенный запас ремонтного оборудования, накопленный, в частности, при поддержке международных партнеров.

В то же время Андарак признал, что в случае необходимости использования специализированного оборудования восстановление может затянуться. Заместитель министра также отметил, что работники "Центрэнерго" неоднократно демонстрировали высокий профессионализм и умение оперативно восстанавливать энергетические объекты после повреждений.

Надеемся, так будет и на этот раз,

– подытожил чиновник.

Как Россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины?