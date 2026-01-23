Роботу шукатимуть у Дії та ЦНАПі: що зміниться для українців і коли запрацює нова система

В Україні запустять пілотний проєкт, який дозволить шукати роботу через Дію та ЦНАП. Очікується, що онлайн послуги зменшать бюрократію та допоможуть державі готовувати необхідні карди для економіки країни.

Що відомо про новий пілотний проєкт з пошуку роботи?

Про те, як запускатимуть експериментальний проєкт і на що це вплине, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Мінцифри впроваджує цифровізацію процесів пошуку роботи. Спершу послуги будуть доступні від пілотного проєкту через систему "Обрій". Також передбачено, що запуск нових можливостей відбудеться у співпраці з Мінекономіки.

Важливо! На впровадження є 2 роки. Протягом цього часу відповідні послуги запрацюють у повному обсязі.

Проєкт створено з метою зменшення бюрократії під час пошуку роботи. До того ж у такий спосіб держава бачитиме реальний попит на працівників і готуватиме кадри, які потрібні економіці.

Обіцяють, що перевагою стане швидше працевлаштування, адже на пошук та підбір вакансій йтиме менше часу.

Які етапи цифровізації пошуку роботи?

За планом міністерство має вкластися в 3 етапи налаштування цифрової допомоги безробітним.

Спочатку об'єднають систему "Обрій" з Дією. Для забезпечення послуг бази даних повинні обмінюватися інформацією миттєво та безпомилково. Також кожна заявка, вакансії, документи мають бути у коректному форматі.

Під час другого етапу послуги запустять у Дії. Користувачами зможуть бути українці, іноземці та бізнес.

Роботодавці зможуть підбирати персонал, запрошувати на співбесіди та офіційно оформлювати працівників онлайн. Шукачі роботи – переглядати вакансії, зокрема ті, які підібрав штучний інтелект, та працевлаштовуватися без візитів до держустанов,

– йдеться у повідомленні Мінцифри.

Фінальний етап стосуватиметься запуску послуг у ЦНАПах. Уряд уже затвердив перелік із 12 обов’язкових послуг в Центрах. Тож адміністратори зможуть допомогти:

стати на облік, надати або поновити статус безробітного, а також припинити реєстрацію;

подати заяву про допомогу по безробіттю;

отримати довідки про перебування на обліку, отримані виплати та нарахований дохід;

оформити документи для бізнесу: видача, подовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців;

подати заяву про іншу допомогу: зокрема на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій.

Як Україна цифровізує воєнну систему?

В Україні запускають Mission Control – нову систему управління дронами в межах бойової екосистеми DELTA. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Йдеться про цифровізацію та автоматичне формування даних.

Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі – без ручних зведень і бюрократії,

– зазначив Федоров.

Міністр оборони також додав, що йде перехід від хаосу до технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це дозволить пришвидшити управлінські рішення без ручного режиму та інтуїції.

Що ще можна зробити через Дію без паперових черг?

Через Дію можна отримати довідку про стаж роботи. Послуга надається за кілька хвилин, для цього потрібно лише замовити відповідний документ через застосунок.

Крім того, ФОПи можуть сплатити податки різними способами. Наразі доступна сплата через банк, Дію або Електронний кабінет платника податків. Перевагою оплати через Дію є мінімум ручного введення даних.