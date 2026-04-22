Посли ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії
- Європейський Союз схвалив кредит для України в розмірі 90 мільярдів євро, а ще 20-й пакет санкцій проти Росії.
- Очікується, що формальна процедура підпису послами країн-членів триватиме до другої половини дня 23 квітня.
У середу, 22 квітня, Євросоюз запустив важливу для України процедуру. Йдеться про письмове схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту, а також запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії.
Чи схвалить ЄС позику для України?
Це означає, що представники країн-членів уже підписують рішення, передає Суспільне. Очікується, що ця формальна процедура завершиться завтра в другій половині дня.
Уже схвалено останній необхідний законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
Тож 22 квітня до порядку денного послів ЄС включили й підтримали на рівні Комітету постійних представників:
- кредит для України в розмірі 90 млрд євро;
- 20-й пакет санкцій проти Росії.
Тож тепер для остаточного затвердження рішення пройдуть вищезгадану формальну письмову процедуру.
Кіпрське головування доклало чимало зусиль, щоб ЄС і надалі рішуче підтримував Україну та чинив тиск на Росію,
– зазначив речник головування Кіпру в Раді ЄС.
Раніше ухвалення як законодавчого акту, так і пакета санкцій блокувала Угорщина. Однак ситуація змінилася після поразки партії прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах.
Чому Будапешт зняв своє вето?
Нагадаємо, причиною блокування кредиту стала зупинка транзиту нафти трубопроводом "Дружба". І хоча Україна пояснила інцидент наслідком російського обстрілу, в Угорщині це вважали виключно "політичним рішенням".
Петер Мадяр запевняв, що не перешкоджатиме виділенню грошової допомоги для Києва, однак вето зняли ще до того, як він встиг обійняти нову посаду. "Ситуація розвивається дуже стрімко… Сьогодні ми бачимо нову позицію від Орбана", – розповів журналістам один із європейських дипломатів.
Річ у тому, що напередодні Україна завершила ремонтні роботи на нафтопроводі та відновила прокачування сировини.