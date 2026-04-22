Посли ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії

У середу, 22 квітня, Євросоюз запустив важливу для України процедуру. Йдеться про письмове схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту, а також запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Чи схвалить ЄС позику для України?

Це означає, що представники країн-членів уже підписують рішення, передає Суспільне. Очікується, що ця формальна процедура завершиться завтра в другій половині дня.

Уже схвалено останній необхідний законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

Тож 22 квітня до порядку денного послів ЄС включили й підтримали на рівні Комітету постійних представників:

кредит для України в розмірі 90 млрд євро;

20-й пакет санкцій проти Росії.

Тож тепер для остаточного затвердження рішення пройдуть вищезгадану формальну письмову процедуру.

Кіпрське головування доклало чимало зусиль, щоб ЄС і надалі рішуче підтримував Україну та чинив тиск на Росію,

– зазначив речник головування Кіпру в Раді ЄС.

Раніше ухвалення як законодавчого акту, так і пакета санкцій блокувала Угорщина. Однак ситуація змінилася після поразки партії прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах.

