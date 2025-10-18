Укр Рус
18 жовтня, 16:18
2

Пенсійний стаж рахуватимуть утричі швидше: кому пощастить вийти на пенсію раніше

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У 2025 році передбачено потрійний страховий стаж для депортованих громадян на спецпоселенні та для військових у зоні бойових дій.
  • Для військових стаж рахується в співвідношенні 1:3, що дозволяє їм виходити на пенсію раніше: чоловіки у 55 років, жінки у 50 років.

У 2025 році держава передбачила право на потрійний страховий стаж для двох категорій громадян. Це означає, що один місяць їхньої роботи або служби буде зараховуватись як три.

Хто отримує потрійний стаж в Україні?

Деякі категорії пенсіонерів зможуть вийти на пенсію раніше завдяки потрійному стажу, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. А саме мова йде про:

А саме мова йде про депортованих громадян, які працювали під час перебування на спецпоселенні. Їм трудовий стаж до січня 2004 року зараховується утричі, якщо є підтверджувальні документи:

  • посвідчення депортованої особи;
  • довідка про період проживання на спецпоселенні;
  • документи, що підтверджують факт роботи.

Посвідчення видають місцеві адміністрації. Якщо трудова книжка відсутня, стаж можуть встановити на основі архівних довідок або документів із місць роботи.

Чи діє потрійний стаж для військових?

Також у ПФУ пояснили, що військові, які служать у зоні бойових дій, також можуть розраховувати на потрійний стаж. Для них один місяць служби зараховується як три місяці страхового стажу. 

Важливо! Мінімальний термін для такого розрахунку – це один місяць, водночас верхніх обмежень немає.

Завдяки цьому:

  • чоловіки можуть виходити на пенсію у 55 років (за наявності 25 років стажу);
  • жінки відповідно у 50 років (при стажі від 20 років).

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій потрібно подати до Пенсійного фонду:

  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • трудову книжку або документи, що підтверджують стаж;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідку про участь у бойових діях.

Які загальні вимоги до страхового стажу в Україні?

  • Пенсійний фонд України щороку переглядає вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2025 році ці норми знову змінилися.

  • Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. У 63 роки достатньо від 22 до 32 років, а у 65 років вже потрібно всього 15 років стажу.