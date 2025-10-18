Хто отримує потрійний стаж в Україні?

Деякі категорії пенсіонерів зможуть вийти на пенсію раніше завдяки потрійному стажу, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. А саме мова йде про:

А саме мова йде про депортованих громадян, які працювали під час перебування на спецпоселенні. Їм трудовий стаж до січня 2004 року зараховується утричі, якщо є підтверджувальні документи:

посвідчення депортованої особи;

довідка про період проживання на спецпоселенні;

документи, що підтверджують факт роботи.

Посвідчення видають місцеві адміністрації. Якщо трудова книжка відсутня, стаж можуть встановити на основі архівних довідок або документів із місць роботи.

Чи діє потрійний стаж для військових?

Також у ПФУ пояснили, що військові, які служать у зоні бойових дій, також можуть розраховувати на потрійний стаж. Для них один місяць служби зараховується як три місяці страхового стажу.

Важливо! Мінімальний термін для такого розрахунку – це один місяць, водночас верхніх обмежень немає.

Завдяки цьому:

чоловіки можуть виходити на пенсію у 55 років (за наявності 25 років стажу);

жінки відповідно у 50 років (при стажі від 20 років).

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій потрібно подати до Пенсійного фонду:

паспорт і ідентифікаційний код;

трудову книжку або документи, що підтверджують стаж;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про участь у бойових діях.

Які загальні вимоги до страхового стажу в Україні?