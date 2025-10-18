Хто отримує потрійний стаж в Україні?
Деякі категорії пенсіонерів зможуть вийти на пенсію раніше завдяки потрійному стажу, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. А саме мова йде про:
А саме мова йде про депортованих громадян, які працювали під час перебування на спецпоселенні. Їм трудовий стаж до січня 2004 року зараховується утричі, якщо є підтверджувальні документи:
- посвідчення депортованої особи;
- довідка про період проживання на спецпоселенні;
- документи, що підтверджують факт роботи.
Посвідчення видають місцеві адміністрації. Якщо трудова книжка відсутня, стаж можуть встановити на основі архівних довідок або документів із місць роботи.
Чи діє потрійний стаж для військових?
Також у ПФУ пояснили, що військові, які служать у зоні бойових дій, також можуть розраховувати на потрійний стаж. Для них один місяць служби зараховується як три місяці страхового стажу.
Важливо! Мінімальний термін для такого розрахунку – це один місяць, водночас верхніх обмежень немає.
Завдяки цьому:
- чоловіки можуть виходити на пенсію у 55 років (за наявності 25 років стажу);
- жінки відповідно у 50 років (при стажі від 20 років).
Для оформлення пенсії учасникам бойових дій потрібно подати до Пенсійного фонду:
- паспорт і ідентифікаційний код;
- трудову книжку або документи, що підтверджують стаж;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідку про участь у бойових діях.
Які загальні вимоги до страхового стажу в Україні?
Пенсійний фонд України щороку переглядає вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2025 році ці норми знову змінилися.
Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. У 63 роки достатньо від 22 до 32 років, а у 65 років вже потрібно всього 15 років стажу.