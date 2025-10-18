В 2025 году государство предусмотрело право на тройной страховой стаж для двух категорий граждан. Это означает, что один месяц их работы или службы будет засчитываться как три.

Кто получает тройной стаж в Украине?

Некоторые категории пенсионеров смогут выйти на пенсию раньше благодаря тройному стажу, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. А именно речь идет о:

А именно речь идет о депортированных граждан, которые работали во время пребывания на спецпоселении. Им трудовой стаж до января 2004 года засчитывается втрое, если есть подтверждающие документы:

удостоверение депортированного лица;

справка о периоде проживания на спецпоселении;

документы, подтверждающие факт работы.

Удостоверения выдают местные администрации. Если трудовая книжка отсутствует, стаж могут установить на основе архивных справок или документов с мест работы.

Действует ли тройной стаж для военных?

Также в ПФУ объяснили, что военные, которые служат в зоне боевых действий, также могут рассчитывать на тройной стаж. Для них один месяц службы засчитывается как три месяца страхового стажа.

Важно! Минимальный срок для такого расчета – это один месяц, в то же время верхних ограничений нет.

Благодаря этому:

мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет (при наличии 25 лет стажа);

женщины соответственно в 50 лет (при стаже от 20 лет).

Для оформления пенсии участникам боевых действий нужно подать в Пенсионный фонд:

паспорт и идентификационный код;

трудовую книжку или документы, подтверждающие стаж или стаж, подтверждающие трудовой стаж;

удостоверение участника боевых действий;

справку об участии в боевых действиях.

Какие общие требования к страховому стажу в Украине?