Пенсионный стаж будут считать втрое быстрее: кому повезёт выйти на пенсию раньше
- В 2025 году предусмотрен тройной страховой стаж для депортированных граждан на спецпоселении и для военных в зоне боевых действий.
- Для военных стаж считается в соотношении 1:3, что позволяет им выходить на пенсию раньше: мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет.
В 2025 году государство предусмотрело право на тройной страховой стаж для двух категорий граждан. Это означает, что один месяц их работы или службы будет засчитываться как три.
Кто получает тройной стаж в Украине?
Некоторые категории пенсионеров смогут выйти на пенсию раньше благодаря тройному стажу, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. А именно речь идет о:
А именно речь идет о депортированных граждан, которые работали во время пребывания на спецпоселении. Им трудовой стаж до января 2004 года засчитывается втрое, если есть подтверждающие документы:
- удостоверение депортированного лица;
- справка о периоде проживания на спецпоселении;
- документы, подтверждающие факт работы.
Удостоверения выдают местные администрации. Если трудовая книжка отсутствует, стаж могут установить на основе архивных справок или документов с мест работы.
Действует ли тройной стаж для военных?
Также в ПФУ объяснили, что военные, которые служат в зоне боевых действий, также могут рассчитывать на тройной стаж. Для них один месяц службы засчитывается как три месяца страхового стажа.
Важно! Минимальный срок для такого расчета – это один месяц, в то же время верхних ограничений нет.
Благодаря этому:
- мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет (при наличии 25 лет стажа);
- женщины соответственно в 50 лет (при стаже от 20 лет).
Для оформления пенсии участникам боевых действий нужно подать в Пенсионный фонд:
- паспорт и идентификационный код;
- трудовую книжку или документы, подтверждающие стаж или стаж, подтверждающие трудовой стаж;
- удостоверение участника боевых действий;
- справку об участии в боевых действиях.
Какие общие требования к страховому стажу в Украине?
Пенсионный фонд Украины ежегодно пересматривает требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2025 году эти нормы снова изменились.
Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. В 63 года достаточно от 22 до 32 лет, а в 65 лет уже нужно всего 15 лет стажа.