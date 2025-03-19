19 березня, 14:51
Як часто потрібно проводити повірку лічильника газу
Основні тези
- Повірка лічильника газу обов'язкова і залежить від класу точності пристрою.
- Позачергова повірка можлива у разі сумнівів у правильності показів, якщо лічильник не використовувався, або повірочне тавро пошкоджене.
Повірка лічильника газу має відбуватися регулярно. Це обов'язкова процедура для всіх споживачів.
Як швидко має відбуватися повірка
Періодичність проведення повірки лічильника залежить від типу пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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На періодичність впливає клас точності лічильника:
- лічильник класу точності 1 – кожні 2 роки;
- класу точності 1,5 – кожні 8 років.
Зверніть увагу! Компанія може відмовитись приймати покази лічильника, якщо повірка не була проведена своєчасно.
Чи може відбуватися повірка позачергово
У деяких випадках повірка лічильника відбувається позачергово:
- якщо є сумніви у тому, що подані покази правильні;
- лічильник довго не використовувався;
- повірочне тавро пошкоджене.
Хто може не здійснювати повірку лічильника:
- жителі ТОТ (ці громадяни мають здійснити повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);
- жителі населених пунктів, що визначені як зона активних бойових дій (на перевірку лічильників їм буде надано 6 місяців після закінчення воєнного стану).