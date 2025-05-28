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Економіка Тарифи Вчасно і без штрафів: коли проводити повірку лічильників
28 травня, 18:15
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Вчасно і без штрафів: коли проводити повірку лічильників

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • В Україні повірка лічильників є обов'язковою процедурою, визначеною нормативними актами, з міжповірочним інтервалом для більшості лічильників 4 роки, а для газових - від 2 до 8 років.
  • Інформацію про терміни повірки можна знайти в паспорті лічильника, платіжках, на пломбах або запитати у постачальника послуг, сама процедура триває до 5 днів.

Лічильники води, газу, електроенергії та тепла потрібно регулярно перевіряти. Для кожного з видів лічильника встановлені свої терміни повірки.

Коли треба робити повірку лічильників 

В Україні повірка лічильників є обов'язковою процедурою, яка визначена відповідними нормативними актами, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Мінекономіки.

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Міжповірочний інтервал для більшості лічильників становить 4 роки. У деяких випадках, наприклад, для лічильників газу, міжповірочний інтервал може бути 2 або 8 років, залежно від типу лічильника. 

Як дізнатися, коли потрібна повірка:

  • Паспорт лічильника

В паспорті вказано міжповірочний інтервал. 

  • Платіжки

Деякі постачальники послуг вказують термін повірки в платіжках. 

  • Пломби

Дата наступної повірки може бути вказана на пломбі. 

  • Запити в організації

Можна звернутися до постачальника послуг або сервісного центру, щоб дізнатися про терміни повірки. 

Як проводять повірку лічильника

Процедура повірки лічильника може тривати до 5 днів. При цьому пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами. 

В кінці лічильник пломбують й складають відповідний акт у двох екземплярах, один з яких віддають споживачу. Якщо споживач не пам’ятає, коли востаннє робили повірку, спеціалісти відділів самі сконтактують з ним та попередять про повірку.