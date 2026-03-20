Німеччина пришвидшила експорт ППО в Україну завдяки війні на Близькому Сході

Через військову ескалацію на Близькому Сході виникла потреба у швидшому надходженні поставок зброї, тож Німеччина спростила експорт до країн Перської затоки. Однак зміни є й для України.

Як зміниться постачання зброї?

Про це стало відомо у п'ятницю, 20 березня. Деталі повідомляє Reuters із посиланням на міністерство економіки країни.

За словами німецької міністерки Катеріни Райхе, "нерозбірливі" атаки Ірану призвели до нагальної потреби у військовій техніці, зокрема засобах ППО.

Однак спрощена система експорту зброї діятиме протягом 6 місяців не лише для Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту, Бахрейну та Оману, але й для України. Йдеться про "певне обладнання для протиповітряної та протикорабельної оборони".

Завдяки тимчасовій ліцензії ми адаптуємо процедури контролю за експортом зброї для постачання до цих країн терміново необхідного обладнання, щоб задовольнити нові потреби,

– наголосила посадовиця.

Тепер експортувати певну техніку можна ​без попереднього подання індивідуальної заявки до відомства контролю BAFA, але компанії мають зареєструватися та подавати щомісячні звіти.

