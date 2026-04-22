Газове родовище за 630 тисяч замість 7,8 мільярда: як в Україні незаконно продавали ресурс

В Україні намагалися продати газове родовище у 39 разів дешевше від реальної ціни. Суд скасував незаконну угоду зокрема через дії компанії всупереч інтересам держави.

Що відомо про газове родовище і його реальну вартість?

Про те, як одне з найстаріших і найбагатших газових родовищ Україн намагалися продати в десятки разів дешевше від справжньої ціни, йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Дивіться також Санкції проти Росії: з обмежень прибрали важливий пункт щодо нафти

Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угоду про продаж Приазовського родовища уклали з грубими порушеннями закону.

Важливо! Приазовське родовище відкрили у 1929 році. Об'єкт є одним із найстаріших. Його площа становить 35 тисяч гектарів. Зокрема нині родовище має 110 свердловин і понад 2,2 мільярда кубічних запасів газу (це лише розвіданих).

14 квітня 2026 року Касаційний господарський суд визнав результати торгів і договір про купівлю-продаж родовища недійсними. Так вдалося скасувати угоду, за якою Приазовське родовище продали за 630 тисяч гривень замість 7,8 мільярда (у таку суму оцінюють запаси родовища).

Спецдозвіл, який обов'язково потрібно погоджувати з Міндовкілля, продали без відповідної процедури. Також відомо, що торги відбувалися у форматі голландського аукціону. Тобто початкова ціна об'єкта найвища, а під час такого виду торгів її поступово знижують, а не підвищують, як у звичайних аукціонах.

Загалом угоду уклали за ціною у 39 разів меншою від реальної вартості родовища. До речі, самі торги теж відбулись із порушенням. Так, участь взяла лише одна компанія. Це означає, що не було конкуренції, компанія отримала право на видобуток за 630 тисяч гривень, бо була єдиним претендентом.

Зверніть увагу! Компанію, яка "провернула" цю схему, пов'язують з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО.

Тож, передачу родовища здійснили:

без погодження з владою;

всупереч інтересам держави;

з порушенням закону;

без конкуренції.

Саме ці фактори стали визначальними для анулювання угоди та спецдозволу.

Зауважте, що загалом Україна має 467 родовищ природного газу. Найбільші частки об'єктів зосереджені на Полтавщині, Львівщині та Харківщині.

Що відомо про власника, який купував Приазовське родовище газу?

Як зазначають на ресурсі Nadra.Info, користувачем та компанією, яка купила дозвіл на аукціоні, є ТОВ "КЗР Петролеум".

Водночас за даними YouControl цю компанію контролює Рубен Захарян через "САН ПОСЕЙДАНІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД". Останню відносять до Групи Юрія Бойка.

Що відомо про перспективу розробки газових родовищ?

Як повідомляє Reuters, українська компанія Нафтогаз ще до війни виявила родовище ресурсу в Чорному морі. Нині Україна веде перемовини з Румунською компанією OMV Petrom щодо спільної розробки.

Водночас відомо, що потенційні роботи можуть початись лише після закінчення війни в Україні. Та все ж родовище є одним із найперспективніших у Чорноморському регіоні. До слова, окремі родовища там уже розробляють Туреччина та Румунія.

Також як пише Укрінформ, раніше Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України" повідомляв про потенціал України в розробці родовищ.

Минулого року пробурили 140 нових свердловин – це найбільша кількість у Європі. Ми можемо бурити ще більше, але нам потрібно залучити додаткове фінансування,

– зазначив Корецький.

Зокрема він додав, що Україна має все необхідне обладнання для початку буріння у родовищі "Дельфін" Чорного моря.

Що ще потрібно знати про українські родовища?