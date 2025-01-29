Газова угода для Придністров'я: Кишинів та Тирасполь знайшли компроміс

Кишинів та Тирасполь домовилися про постачання газу до Придністров'я. За цією домовленістю Молдова надасть фінансову підтримку, щоб забезпечити регіон газом та не допустити його дефіциту.

Який розмір газової позики Придністровʼю

АТ "Молдовагаз" та ТОВ "Тираспольтрансгаз" уклали угоду про позику 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного молдовського регіону, передає 24 Канал із посиланням на в.о. голови правління "Молдовагаз" Вадима Чебана.

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Як повідомляється, ці поставки спрямовані на підтримку газової системи Придністров'я. Таким чином, газ надаватиметься за заявками ТОВ "Тираспольтрансгаз", а обсяг поставленого газу має бути повернутий вже до 1 березня 2025 року. Разом з цим, Європейський Союз запропонував Молдові пакет допомоги на 30 мільйонів євро для подолання енергетичної кризи, зокрема на закупівлю газу для Придністров’я.

Нагадаємо! До цього 27 січня Кишинів оголосив про надання 3 мільйони кубічних метрів газу Придністров'ю, фінансування для якого надасть Єврокомісія.