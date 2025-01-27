Чому Придністров’я відмовляється від постачання вугілля до України

Водночас модернізація обладнання займе понад рік, пише 24 канал з посиланням на лідера Придністров'я, Вадима Красносельського.

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Це спекулятивні варіанти про те, що ми дамо вугілля і таке інше. Ще раз пояснюю, що наша станція технологічно працює на антрациті. Україна ж пропонує вугілля, яке не підходить для нашої станції. У нас два вугільні блоки. Вони працюють на антрациті,

– сказав Красносельський.

Лідер Придністров'я додав, що технічне перероблення одного з енергоблоків під українське вугілля можливе. Але за "нормальних умов", яких немає, процес займе понад рік. Крім того, це коштуватиме понад 50 мільйонів євро.

Зауважте! Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати вугілля для Молдавської ДРЕС. Натомість Київ міг би отримувати електроенергію від Тирасполя.