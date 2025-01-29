АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" заключили соглашение о займе 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного молдавского региона, передает 24 Канал со ссылкой на и.о. председателя правления "Молдовагаз" Вадима Чебана.