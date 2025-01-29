Який розмір газової позики Придністровʼю

АТ "Молдовагаз" та ТОВ "Тираспольтрансгаз" уклали угоду про позику 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного молдовського регіону, передає 24 Канал із посиланням на в.о. голови правління "Молдовагаз" Вадима Чебана.

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Як повідомляється, ці поставки спрямовані на підтримку газової системи Придністров'я. Таким чином, газ надаватиметься за заявками ТОВ "Тираспольтрансгаз", а обсяг поставленого газу має бути повернутий вже до 1 березня 2025 року. Разом з цим, Європейський Союз запропонував Молдові пакет допомоги на 30 мільйонів євро для подолання енергетичної кризи, зокрема на закупівлю газу для Придністров’я.

Нагадаємо! До цього 27 січня Кишинів оголосив про надання 3 мільйони кубічних метрів газу Придністров'ю, фінансування для якого надасть Єврокомісія.