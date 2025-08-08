США буде використовувати свій економічний потенціал, аби натиснути на Путіна. Це, на думку речниці Держдепартаменту США, допоможе зупинити війну в Україні.

Як Трамп збирається тиснути на Росію?

Трамп намагається натиснути на Росію тарифами й санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько‑української війни. Використання економічної могутності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт,

– сказала посадовиця.

Серед можливих важелів впливу вона назвала запровадження нових тарифів та санкцій, зокрема проти тих країн, які купують російську нафту. За словами речниці, Це буде тривала війна, і така динаміка зашкодить Росії.

Також Брюс наголосила, що Трамп дуже терплячий і справді виконує свої обіцянки. За її словами, президент добре усвідомлює, як використовувати економічну силу США, і готовий публічно пояснювати свої кроки, якщо вважатиме це потрібним.

Він робить те, що каже. Якщо президент вважає, що треба донести це до громадськості – він це зробить,

– говорить Брюс.

Що відомо про можливу зустріч Трампа з Путіним і Зеленським задля досягнення миру?

Зустріч Трампа, Путіна та Зеленського може відбутися вже наступного тижня. Це може відбутися у тиждень з 11 по 17 серпня.

Водночас речниця Білого дому Каролайн Лівітт наголосила, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що росіяни висловили бажання зустрітися з ним. Сам глава Білого дому відкритий для цих переговорів.

Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час,

– сказала Левітт.

До слова, Дональд Трамп заявляв, що не ставив Володимиру Путіну ультиматум, що той має зустрітися з Володимиром Зеленським до переговорів з ним. Водночас американський лідер заявив, що зробить усе можливе, аби зустріч між ним, російським і українським перезидентами відбулася.