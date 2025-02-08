Без деокупації Путін зможе заробити на українських ресурсах, – Зеленський

Зараз тривають розмови про необхідність припинення вогню в Україні. Президент України наголосив, що таке рішення без деокупації територій дозволить Росії значно заробити.

Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін захопив українські ресурси на трильйони і у разі припинення вогню без деокупації територій, зможе використати ці ресурси для підготовки нової війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Путін підніме економіку та армію

Український президент зазначив, що важливо говорити про допомогу у деокупації територій, адже припинення вогню тільки дасть можливість Росії розробляти захоплені ресурси. Це дасть російському президенту паузу та можливість заробити.

Коли він почне все розробляти, він буде заробляти гроші, підніме економіку, підніме армію і потім знов піде війною,

– наголосив Зеленський.

Зеленський вважає, що посилення тиску на Росію, зокрема санкційного, може допомогти "відштовхнути Путіна". Україна не хоче дарувати Росії трильйони грошей.

Зеленський знову заговорив про гарантії безпеки для нашої держави. За його словами, гарантією безпеки для України буде сила яка зможе зупинити нову агресію Путіна.