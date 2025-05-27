Як зняти готівку за кордоном у "Приватбанку" та Monobank: ліміти та комісії

У 2025 році українці часто виїжджають за кордон, тікаючи від війни або ж навідуючи родичів, що вже там перебувають. Тим хто їде в іншу країну, варто знати, які умови зняття готівки з карток "Приватбанку" та Monobank за кордоном.

Які умови зняття готівки з картки "Приватбанку"

Клієнти "Приватбанку" мають можливість знімати готівку зі своєї картки за кордоном за вигідним курсом, уникаючи додаткової комісії через подвійну конвертацію. Для цього їм необхідно відкрити додаткову картку у доларах або євро, повідомляє 24 Канал.

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Користуватися картками "Приватбанку" за кордоном українці можуть так само як і в Україні, тобто розраховуватися в магазинах і знімати готівку в банкоматі будь-якого банку. Однак якщо відкрити валютну картку не вдалося, доведеться платити комісію. Окрім того, існують ліміти на зняття готівки.

Комісія на зняття готівки за кордоном для карток "Приватбанку" складає 2%.

Зняти гривневого рахунку на кордоном можна зняти до 12 500 гривень (в еквіваленті) на 7 днів;

З валютної карти дозволяється зняти до 100 000 гривень на день.

Варто знати! Подвійна конвертація виникає, коли валюта вашої картки відрізняється від валюти країни, де здійснюється платіж.

Як зняти готівку у Monobank за кордоном

За кордоном власники карти Monobank можуть зняти готівку за допомогою будь-якого якого банкомату. Також клієнти банку можуть звернутися у відділення банку або ж отримати гроші у POS-терміналі.

Однак під час зняття готівки з картки Monobank теж стягується комісія та є певні ліміти.

Зняти можна до 12 500 тисяч гривень щотижня або 50 000 гривень один раз на місяць з гривневої картки.

Якщо людина знімає гроші з власного рахунку у Monobank комісія становитиме 2%.

Якщо знімати кредитні кошти, комісія зростає до 4%.

Крім основної комісії, банк, який здійснює транзакцію зняття коштів, може стягувати додаткову комісію. Зазвичай вона становить 1-2%, тарифи можна знайти на європейських банкоматах.

Важливо! За користування POS-терміналом також може стягуватися комісія, яка складає 2%. Її сплачують додатково до банківських тарифів.