У Росії масово не виплачують зарплати: як це пов'язано з війною

Наприкінці 2025 року в російській економіці дедалі помітніші ознаки системної напруги. Однією з ключових тенденцій року стало накопичення заборгованості з виплати заробітної плати.

Що відомо про затримки зарплат у Росії?

Попри офіційні заяви про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зафіксовано різке зростання скарг громадян на порушення трудових прав. За даними Роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, аніж торік.

Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат – понад 26 тисяч випадків, що на 60% більше, аніж у 2024 році. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Станом на кінець жовтня сумарні борги з виплат зарплатні досягли 2,2 мільярда рублів, збільшившись за місяць майже на 11%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020 року.

Як це пов'язано з ВПК?

Попри офіційні звіти Росстату про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу.

Сектор оборонного виробництва Росії працює у тризмінному режимі, саме він забезпечив дві третини приросту ВВП цьогоріч. До слова, у третьому кварталі з 0,6% зростання економіки 0,4 процентного пункту припало на "держуправління та забезпечення безпеки".

Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з 2024 роком: тоді він забезпечував лише 1 пункт із 4,3% приросту.

Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7%. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою:

зростання кредитної заборгованості;

проблеми в банківському секторі;

загрозу масштабнішої економічної кризи.

До слова, фінансові труднощі змушують усе більше росіян брати швидкі позики, які вони не можуть повернути. За даними Цетробанку, щомісяця кількість людей, які звертаються до мікрофінансових організацій, зростає приблизно на 300 тисяч, пише The Moscow Times.

Цікаво! Станом на 1 грудня сума неоплачених розстрочок за новобудови сягнула 1,5 трильйона рублів, що становить 17% від укладених договорів.

Така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в Росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи,

– пишуть у СЗР.

Кому затримують зарплату?