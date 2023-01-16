Росія втрачає сотні мільйонів доларів через санкції: наскільки стрімко падає її економіка
Владімір Путін, підбиваючи підсумки минулого року, запевняв росіян, що, мовляв, нічого з того, що передрікав "противник", зокрема стосовно економіки Росії, "не відбулося". Проте цю його фразу можна по різному трактувати.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. По факту, за його словами, в країні-агресорці відбувається колосальне падіння темпів економічного розвитку. Рівень життя росіян також значно знизився і погіршився.
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Він зазначив, що на сьогодні Росія від санкцій втрачає на нафті та газі сотні мільйонів доларів.
"І далі ситуація буде тільки погіршуватись. Про це наголошують навіть провладні російські економісти", – зауважив політолог.
У певної групи населення доходи зросли
Хоча, на думку Рейтеровича, є один нюанс, про який Путін не згадав.
У певної групи населення відбулось зростання доходів у 2022 році порівняно з попередніми роками. Дуже легко здогадатися, про яку групу мовиться,
– зазначає він.
За його словами, понад 100 тисячам родин в Росії, у яких є загиблі під час війни проти України, зробили певні виплати.
"До цього вони заробляли у середньому по 15 – 20 тисяч рублів на місяць, а їм виплатили по 50 або 100 тисяч, деяким навіть мільйони рублів. І у них на короткотерміновий період часу відбулося в цілому зростання їхніх доходів і рівня життя", – зауважив політолог.
Але, він підкреслив, що ці люди й дуже швидко прогуляли, пропили і на щось витратили ці гроші.
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Путіну немає чим хвалитися
На його думку, у 2023 році і далі нічого позитивного в Росії відбуватися не буде: ні економічного розвитку, ні соціальних реформ.
А буде лише зростання темпів мобілізації, збільшення пенсійного віку, призовного віку. Про це Путін нічого не сказав під час свого виступу,
– зазначив він.
Рейтерович вважає, що Путіну немає чим хвалитися. Можна лише констатувати подальше падіння – кінця і краю якому не видно.
"Тому що, навіть якщо Росія завтра забереться з України, ніхто одномоментно не скасує санкції проти неї", – наголосив він.
Політолог припустив, якщо в перспективі багатьох років це відбудеться, на Росію все одно будуть дивиться, як на прокажену. Інші країни не матимуть бажання будувати з нею стратегічні відносини і довгострокові плани.
"Попри те, що Росія займає ⅙ частину нашої планети, всі країни будуть спілкуватися одна з іншою, а її просто терпіти певною мірою", – зазначив Ігор Рейтерович.
Що відбувається в економіці Росії: останні новини
- Скорочуючи постачання газу до Європи через впроваджені санкції, Путін розраховував домогтися надвисоких цін на паливо і спровокувати енергетичну кризу. Однак ситуація склалася так, що європейські газосховища поповнюються з альтернативних джерел, а російський "Газпром" скорочує видобуток.
- Санкції проти Росії продовжують затягувати зашморг як навколо самої країни, так і Путіна. Особливо сильно відчуваються наслідки ембарго на нафту. Видання Bloomberg зробило перші обчислення щодо ефективності впровадженої стелі на російську нафту. Там дійшли висновку, що таке обмеження вже коштує Кремлю 172 мільйонів доларів на день.
- В Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Крім того, російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів.