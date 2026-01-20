Регіони потерпають від проблем, але Кремль цього не помічає: чим це закінчиться для Росії

У російських регіонах починаються проблеми з працівниками бюджетної сфери. Вони зіштовхуються зі зниженням зарплат та невиплатою премій.

З якими проблемами зіштовхуються регіони Росії на тлі війни?

Труднощі виникли у Кемеровській області – ключовому вугільному регіоні Росії, передає Центр протидії дезінформації.

Через глибоку кризу вугільної промисловості почалися системні проблеми з виплатами. Насамперед – гроші для медиків.

Наприкінці 2025 року та на початку 2026-го співробітники медустанов Кузбасу зіткнулися зі зниженням зарплат і невиплатою премій,

– йдеться у повідомленні.

Кузбас – це якраз показовий приклад того, як російські регіони, що раніше були опорою для країни, поступово занепадають. Причина – це повна байдужість федерального центру, зосередженого на війні проти України.

Кремль не цікавлять диверсифікація економіки, інвестиції чи підтримка соціальної сфери. Замість Москва роками просто "вичавлювала" із регіону ресурси.

На тлі падіння доходів вугільної галузі регіональні бюджети тріщать по швах. І першими під удар потрапляють працівники бюджетної сфери. Тобто ті, хто забезпечує базові функції держави.

Для Кремля це чергова "незначна" проблема, яку можна не помічати,

– зазначили у ЦПД.

Зверніть увагу! Накопичення соціально-економічних збоїв підриває внутрішню стабільність Росії попри "красиву картинку", яку малює пропаганда.

Нагадаємо, що російські регіони вже можна назвати "тягарем для Кремля". Про це пишуть у Службі зовнішньої розвідки.

Проблеми спостерігаються зокрема й у промислових регіонах. Наприклад, Кемеровська область цьогоріч стане одними з головних причин "мінусів" у бюджеті.

Федеральний бюджет не просто обмежений у ресурсах, а зосереджений на війні.

Що відбувається з російською економікою?