Долар та євро на початку 2026 року: слід купувати чи продавати валюту

Курс валют в країні продовжує змінюватися, зокрема й курс долара. Тому українці зацікавлені у тому, аби продавати та купувати гроші заради інвестицій та майбутнього.

Продавати чи купувати валюту на початку січня 2026 року?

Що ж краще – продавати чи купувати валюту, розповіла для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор.

Вона пояснила: не варто панікувати та робити спекулятивних продажів чи закупів доларів або євро без особливої потреби. Однак у фінансовому плануванні найкраще виходити від власних цілей.

Якщо ви маєте найближчим часом гривневі цілі – то для їх досягнення варто орієнтуватися на гривневі інструменти, наприклад ОВДП, враховуючи термін погашення. Для валютних цілей доречно притримуватись регулярності, холодного розуму і продовжувати реалізовувати кроки до цілі за стратегією Dollar-Cost Averaging, таким чином мінімізуючи загальний вплив коливання цін на іноземну валюту,

– пояснила Байор.

Зокрема для того, аби вибрати валюту для заощаджень, слід орієнтуватися на валюту цілі. Так можна уникнути зайвого валютного ризику.

Наприклад, якщо йдеться про фінансовий резерв, то найкращим рішенням є диверсифікація – зберігати кошти у різних валютних "кошиках":

і в доларах; і в євро; і у валюті, в якій ми розраховуємось – гривні.

Співвідношення валют можна розподілити наступним чином: близько 35% у доларах, приблизно 40 – 45% в євро.

Між цими валютами можна віддати перевагу євро, бо Україна перебуває в єврозоні. А це означає, що частка торгівлі та резервів – в євро.

Як підсумок, особливих причин для паніки немає. Навіть після січневого підйому динаміка курсу у 2026 році, за прогнозами, буде поступовою,

– запевнила експертка.

Для українців логіка така:

орієнтуватися варто на власні фінансові цілі та плани; зберігати частину заощаджень у гривневих інструментах; для довгострокової мети використовувати валютні інструменти.

Зверніть увагу! Важливо формувати збалансований інвестиційний портфель (а не просто зберігати долар чи євро) з метою захисту капіталу від інфляції та примноження.

Що буде з курсом євро та долара?