Долар та євро на початку 2026 року: слід купувати чи продавати валюту
- Фінансова експертка Надія Байор рекомендує уникати спекулятивних операцій з валютою та орієнтуватися на власні фінансові цілі.
- Для заощаджень краще диверсифікувати кошти у різних валютах – доларі та євро.
Курс валют в країні продовжує змінюватися, зокрема й курс долара. Тому українці зацікавлені у тому, аби продавати та купувати гроші заради інвестицій та майбутнього.
Продавати чи купувати валюту на початку січня 2026 року?
Що ж краще – продавати чи купувати валюту, розповіла для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор.
Вона пояснила: не варто панікувати та робити спекулятивних продажів чи закупів доларів або євро без особливої потреби. Однак у фінансовому плануванні найкраще виходити від власних цілей.
Якщо ви маєте найближчим часом гривневі цілі – то для їх досягнення варто орієнтуватися на гривневі інструменти, наприклад ОВДП, враховуючи термін погашення. Для валютних цілей доречно притримуватись регулярності, холодного розуму і продовжувати реалізовувати кроки до цілі за стратегією Dollar-Cost Averaging, таким чином мінімізуючи загальний вплив коливання цін на іноземну валюту,
– пояснила Байор.
Зокрема для того, аби вибрати валюту для заощаджень, слід орієнтуватися на валюту цілі. Так можна уникнути зайвого валютного ризику.
Наприклад, якщо йдеться про фінансовий резерв, то найкращим рішенням є диверсифікація – зберігати кошти у різних валютних "кошиках":
- і в доларах;
- і в євро;
- і у валюті, в якій ми розраховуємось – гривні.
Співвідношення валют можна розподілити наступним чином: близько 35% у доларах, приблизно 40 – 45% в євро.
Між цими валютами можна віддати перевагу євро, бо Україна перебуває в єврозоні. А це означає, що частка торгівлі та резервів – в євро.
Як підсумок, особливих причин для паніки немає. Навіть після січневого підйому динаміка курсу у 2026 році, за прогнозами, буде поступовою,
– запевнила експертка.
Для українців логіка така:
- орієнтуватися варто на власні фінансові цілі та плани;
- зберігати частину заощаджень у гривневих інструментах;
- для довгострокової мети використовувати валютні інструменти.
Зверніть увагу! Важливо формувати збалансований інвестиційний портфель (а не просто зберігати долар чи євро) з метою захисту капіталу від інфляції та примноження.
Що буде з курсом євро та долара?
- На початку 2026 року курс долара та євро до гривні зріс до історичних максимумів – долар 9 січня на рівні 42,99 гривні, а євро – 50,18 гривні. Однак січневі коливання курсу закономірні для гривні.
- Надалі очікується помірна девальвація гривні. Прогноз на кінець 2026 року – 44,3 гривні за долар, та близько 55 гривень за євро.