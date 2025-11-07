Україна відновлює продаж зброї, але пріоритет – фронт: Умєров пояснив процедуру експорту

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Таким чином держава залучатиме кошти у власну оборону. Втім попри це, в пріоритетом залишаються потреби українського війська, а тому дозволи на експорт в інші країни можуть бути припинені або взагалі скасовані за потреби.

Як працює процедура отримання дозволу щодо експорту зброї?

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал, що якщо компанія відповідає вимогам щодо допуску до експорту й має надлишкові виробничі спроможності, які не використовують Сили безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю.

Відтак після подачі протягом 90 днів ДСЕК перевіряє усі дані та надає дозвіл. А визначення надлишку продукції проводиться таким чином:

ДСЕК робить міжвідомчий запит,

потім Міноборони консолідує потреби,

а рішення чи рекомендації ухвалюються колегіально на Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва, із залученням усіх Сил безпеки.

Рустем Умєров Секретар Ради національної безпеки і оборони України Приватним виробникам не обов'язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера або отримати власні повноваження (як резидент Defenсe City (за 7 – 12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

Після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО видається дозвіл на експорт. Тобто це гарантує двоетапний контроль – як технічний, так і безпековий.

Нагадуємо! Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді стартує програма щодо контрольованого експорту української зброї. Натомість він додав, що до кінця 2025 року показник має становити +50% зброї українського виробництва в захисті держави.

Як Україна контролює, кому дістається зброя?

Саме держава має повний контроль щодо кінцевого користувача зброї, пояснює Умєров. Річ у тім, що РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю.

Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, у тому числі із залученням розвідки,

– додає секретар РНБО.

Попри це, пан Рустем наголошує, що безпека та потреби українського війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти. Тому в пріоритеті – завжди фронт.

Таким чином, якщо Збройним Сила терміново знадобиться зброя, то дозвіл на експорт може бути зупинений або ж взагалі скасований.

Деталі програми експорту зброї