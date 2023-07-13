Зернова угода в обмін на SWIFT: як шантаж Росії починає набирати обертів, – Reuters

Росія намагається відновити підключення її банків до системи SWIFT за допомогою шантажу. Йдеться про "зернову угоду", яку влада країни-агресорки відмовляється продовжувати.

Російський шантаж працює

Джерела Reuters повідомляють, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Володимиру Путіну пропозицію, яка б дозволила продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірніх компаній російського сільськогосподарського банку до SWIFT.

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що одним із санкційних заходів щодо Росії після вторгнення в Україну стало відключення її банківських установ від SWІFT. Йдеться про 7 російських банків. Цікаво, що SWIFT забезпечує безпеку грошових обмінів та полегшує транскордонні грошові перекази. Якщо країну позбавити такої системи, то це поверне її банківський сектор на 30 років назад.

Влада Росії має намір відновити підключення російського агробанку "Россельхозбанк" до міжнародної платіжної мережі. У Євросоюзі відмовилися розглядати цю можливість, втім там не заперечили, що з'явиться можливість підключити до системи дочірні компанії банку.

Лист Путіну

Ще раніше генсек ООН надіслав листа Путіну, пропонуючи шляхи подальшого сприяння експорту.

Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море,

– додав речник ООН Стефан Дюжаррік.

Жодних подробиць щодо листа не повідомили, але в ООН зауважили, що Гутерреш спілкується з усіма зацікавленими сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції.

"Зернова угода"