Доходи впадуть, а голод збільшиться: економіст дав невтішний прогноз на 2026 рік

Сьогодні ми бачимо загальне сповільнення світової економіки. Є величезна криза в промисловості Китаю, складні питання пов'язані з розподілом світових ресурсів.

Цікавим індикатором того, що відбувається, є ціна на нафту на світовому ринку. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ціна повільно падає.

Дивіться також Економіст сказав, де Путін візьме гроші, щоб воювати ще рік

Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?

Зараз світова економіка у жахливому очікуванні того, чим все закінчиться. Варто нагадати, що США та Китай відклали подальше з'ясування своїх непростих відносин на рік. Тобто його не зняли з порядку денного, а лише відклали на рік.

Це означає, що в середині 2026 року, ближче до вересня, ми знову зіткнемося з тими самими проблемами, які були у 2025-му. Насамперед мовиться про невизначеність відносин між двома найбільшими економіками світу, що однозначно призведе до подальшого сповільнення темпів росту світової економіки.

Це означає, що загальні доходи населення падатимуть, натомість збільшиться кількість тих, хто голодує, страждає. Все це приводитиме до збільшення міграційної політики, тиску на багаті країни з боку тих, хто намагатиметься потрапити на їхню територію та скористатися їхніми соціальними виплатами,

– наголосив Олег Пендзин.

У 2026 році світ далі поринатиме в ті проблеми, в яких проіснував попередні роки. Безумовно, нас найбільше хвилює, що відбудеться на фронті, чи зможемо ми далі стримувати ворога. Зрозуміло, що нам обіцяли 90 мільярдів допомоги, але інше питання, чи своєчасно видадуть кошти.

"Сподіваюся, що ця проблема розв'язуватиметься в автоматичному режимі, але це теж один із подразників. До того ж ми бачимо серйозне загострення біля Китаю та Тайваню. З'явилися певні складні моменти, хоча Трамп переконує всіх, що Китай не ризикне напасти на Тайвань", – підкреслив економіст.

До того ж цікавим фактом є те, що Японія вперше різко збільшила воєнні видатки. Країна передбачила на воєнні потреби 54 мільярди доларів. Це практично в півтора раза більше, ніж витрачали до того.

Які прогнози роблять експерти на 2026 рік?