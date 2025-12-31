Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що податки в країні-агресорці піднімають, а соціальні виплати навпаки скорочують. Сильно постраждає не лише бізнес, а й російський народ.

Де Путін візьме гроші, щоб воювати ще рік?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив, що Росія ввійшла в період стагнації. Це означає, що її економіка не росте. Країна-агресорка також не може покривати дефіцит бюджету – залишки грошей для цього Центробанк продає Китаю у вигляді золота. Не варто забувати, що Росія також повністю відрізана від зовнішніх запозичень.

Тому Росія почала збільшувати податки, щоб стягувати гроші на війну. У нас, попри гірші ресурси, єдині підвищення податків стосуються воєнного збору – підняли з 1,5% до 5%. А всі інші новації не стосуються зміни податкового законодавства.

Тим часом в Росії з 1 січня 2026 року піднімають податок на додану вартість на 2%, обкладають податками малий і серйозний бізнес. Збільшувати податки при падінні економіці – означає ще більше її підштовхувати. Однак вони не мають вибору, Китай не надає кредит, який просила Росія,

– наголосив він.

Крім того, країна-агресорка буде отримувати гроші для фінансування війни з продажу сирої нафти. Також Кремль продовжить зменшувати соціальні видатки – росіяни будуть страждати, але гроші на війну будуть. Путіна не хвилює добробут російського населення, яке буде жити ще гірше, ніж зараз.

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що поки що фінансове становище в Росії не є настільки критичним, щоб завершити війну. Болюче питання мобілізації країна-агресорка досі може розв'язувати залученням контрактників.

Пендзин додав, що Москва обрала для себе три напрямки, куди буде вливати кошти – поліція, росгвардія та пропаганда. Тобто в Кремлі усвідомлюють наслідки різкого падіння доходів власного населення і російська влада буде створювати каральні та пропагандистські механізми для стримування можливого народного гніву.

Наслідки війни для російської економіки та росіян: деталі