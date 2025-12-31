Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что налоги в стране-агрессоре поднимают, а социальные выплаты наоборот сокращают. Сильно пострадает не только бизнес, но и российский народ.

Где Путин возьмет деньги, чтобы воевать еще год?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что Россия вошла в период стагнации. Это означает, что ее экономика не растет. Страна-агрессор также не может покрывать дефицит бюджета – остатки денег для этого Центробанк продает Китаю в виде золота. Не стоит забывать, что Россия также полностью отрезана от внешних заимствований.

Поэтому Россия начала увеличивать налоги, чтобы взимать деньги на войну. У нас, несмотря на худшие ресурсы, единственные повышения налогов касаются военного сбора – подняли с 1,5% до 5%. А все остальные новации не касаются изменения налогового законодательства.

Тем временем в России с 1 января 2026 года поднимают налог на добавленную стоимость на 2%, облагают налогами малый и серьезный бизнес. Увеличивать налоги при падении экономике – означает еще больше ее подталкивать. Однако они не имеют выбора, Китай не предоставляет кредит, который просила Россия,

– подчеркнул он.

Кроме того, страна-агрессор будет получать деньги для финансирования войны с продажи сырой нефти. Также Кремль продолжит уменьшать социальные расходы – россияне будут страдать, но деньги на войну будут. Путина не волнует благосостояние российского населения, которое будет жить еще хуже, чем сейчас.

Интересно! Политолог Владимир Фесенко заметил, что пока что финансовое положение в России не является настолько критическим, чтобы завершить войну. Болезненный вопрос мобилизации страна-агрессор до сих пор может решать привлечением контрактников.

Пендзин добавил, что Москва выбрала для себя три направления, куда будет вливать средства – полиция, росгвардия и пропаганда. То есть в Кремле осознают последствия резкого падения доходов собственного населения и российские власти будут создавать карательные и пропагандистские механизмы для сдерживания возможного народного гнева.

