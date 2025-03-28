Чи буде гривня під контролем наступного тижня: прогноз курсу валют

Впродовж першого тижня квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою та вельми стабільною. Миттєвих курсових змін не варто очікувати. Впливатиме на таку прогнозованість певний перелік чинників.

Який вплив на валюту

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, монетарні змін НБУ, а саме збільшення облікової ставки до 15,5%, спрямовані на зміцнення гривні, а тому у перший тиждень квітня це працюватиме як своєрідний "запобіжник".

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Крім того, режим керованої гнучкості залишається, а це впливає на рівновагу між попитом і пропозицією на валюту. Таким чином, регулятор в умовах вільного курсоутворення залишає за собою можливість в разі необхідності наситити попит й уникнути курсового зростання через дефіцит пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Сюди ж можна додати вже досить звичні показники валютного ринку, як, приміром, мінімальні різноспрямовані курсові коливання, максимальне зближення курсів міжбанку та готівкового ринку, відносно сталий спред між курсами купівлі/продажу тощо.

Лєсовий додає, що важливими ще є економічні обставини. Відтак зараз розвиток економіки країни не припиняється, хоч панують обставини невизначеності.

Що буде з курсом долара та євро

Лєсовий зауважив, що у ситуації з курсом євро, то тут варто зробити на акцент співвідношення світових торгів саме зв'язки долара/євро.

Після того, як США запровадило мита в 25% на імпорт алюмінію та сталі з Євросоюзу на суму 28 мільярдів та зворотні дзеркальні кроки ЄС на продукцію із США на суму 26 мільярдів євро, вага євро трохи зменшилася, однак співвідношення курсів залишається більш-менш стабільним: 1 долар – це 0,90 – 0,95 євро,

– розповідає банкір Лєсовий.

На українському валютному ринку різниця між курсами долара та євро збережеться на відносно сталому рівні – 3,30 – 4 гривні, що дорівнює 7,8 – 10% від курсу долара.

Важливо! Є припущення, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні.

Лєсовий зауважує, що у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%. Отже, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня (на 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар).

Прогноз курсу з 31 березня по 6 квітня

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку очікується, що валютні коливання будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.