Чи чекати на стрімкий ріст курсу долара у червні
- У червні очікується стабільність на валютному ринку з офіційним курсом долара до 41,90 гривні та готівковим курсом до 41,80 – 41,90 гривні.
- НБУ продовжує відігравати ключову роль на валютному ринку, підтримуючи режим керованої гнучкості для уникнення курсових стрибків.
У червні прогнозується на валютному ринку спокій, а далі все залежатиме від дій регулятора. Очікується, що офіційний курс становитиме до 41,90 гривні, а готівковий курс – до 41,80 – 41,90 гривні.
Який буде долар у червні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку червня коливання долара буде залежати від поведінки НБУ та основних гравців.
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Офіційний курс долара у цей період прогнозують на рівні 41,60 – 41,90 гривні за долар.
Вже понад 1 місяць на ринку не змінюють тенденції. Відтак, немає ознак тотального домінування над пропозицією, а тому обсяг валютних інтервенцій залишається в стабільних межах.
Лєсовий додає, що НБУ як і раніше відіграє ключову роль на валютному ринку. Наразі режим керованої гнучкості залишається доволі ефективним та унеможливлює курсові стрибки.
Зверніть увагу! На міжбанку прогнозується, що курс долара перебуватиме в діапазоні від 41,60 гривні до 41,90 гривні, а на готівковому ринку – від 41,60 гривні до 41,80 гривні за долар.