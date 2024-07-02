Продукти, пальне та долар: як зміняться ціни у липні

Ставки на пальне поки залишаються без змін на початку липня, а на валютному ринку очікується млявість щодо росту валют. Водночас влітку на ринку нерухомості ціни на житло можу вирости, як і ціни на м'ясо через здорожчання електроенергії.

На скільки може зрости пальне

Експерт з енергетичних питань, Геннадій Рябцев, під час розмови з 24 Каналом розповів, що поки невідомо, з якої дати будуть запроваджені нові ставки податку щодо пального, адже за відповідний законопроєкт проголосовано лише у першому читанні.

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Наразі було проголосовано за альтернативний законопроєкт з меншими акцизами на скраплений автомобільний газ.

Рябцев пояснює, що якщо ж у другому читанні буде остаточно схвалений альтернативний проєкт закону, тоді ціни на бензин на АЗС можуть зрости орієнтовно на 2 гривні за літр, а на дизпальне – на 1 гривню за літр.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Водночас ціни на скраплений газ можуть десь на 50 копійок зрости.

Експерт наголосив, що ціни виростуть не лише через підвищення податків, але й внаслідок інших чинників.

Рябцев додає, що на вартості пального зростання акцизів може позначитися впродовж декількох тижнів від початку дії.

Звісно, що трейдери не будуть одразу підіймати на дві гривні ціни. Вони розтягнуть це зростання. Але не до кінця року. Ймовірно, на декілька тижнів від початку дії відповідних норм,

– каже Геннадій Рябцев.

Станом на 28 червня, за даними Консалтингової групи А-95, ціни на бензин, дизпальне та газ становлять:

Бензин А-95 – 56,52 гривні за літр,

Бензин А-92 – 53,62 гривні за літр,

Дизпальне – 52,65 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 26,60 гривні за літр.

У липні очікується затишшя на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що на початку липня на валютному ринку варто очікувати продовження "курсової млявості". Крім того, це фактично проєкція на весь липень.

Лєсовий зауважує, що після "шалених" квітня та травня, коли девальвація гривні склала майже 4%, настав час літнього затишшя.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку І з огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

Прогнозується, що на початку липня курс буде в таких валютних коридорах:

Міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро,

40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро, Готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

Ймовірно, саме в липні стане помітним інфляційний тиск, який був викликаний здорожчанням електротарифів та зростанням акцизів на пальне.

За всіма ознаками початок липня буде досить прогнозованим і курсові зміни, хоч і будуть частими, але навряд чи когось здивують: основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх,

– додає Лєсовий.

Чи буде зростати вартість житла в Україні

У коментарі 24 Каналу експертка з ринку нерухомості Маріанна Бігунець розповіла, що до кінця літа цілком можливо, що вартість житла на первинному ринку зміниться.

Маріанна Бігунець Директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA Існує кілька вагомих факторів, які муситимуть врахувати забудовники в стратегії ціноутворення.

По-перше, інфляція та зростання курсу долара;

Після підвищення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне споживчі ціни зростуть щонайменше на 10 – 15%. Це потягне за собою ріст цін на будівельні матеріали. Водночас для первинного ринку базовим залишатиметься курс долара, адже вартість метра квадратного на первинному ринку прив’язана саме до нього.

По-друге, перебої з енергопостачанням та брак достатньої кількості будівельників;

З початку 2024 року курс американської валюти вже зріс на 7%.

Такі проблеми змушують девелоперів переглядати терміни будівництва. Крім того, збільшувати витрати та будівництво, зокрема, через зростання зарплат.

По-третє, ситуація в економіці та розвиток іпотеки, що потенційно може збільшити коло покупців;

ситуація в економіці та розвиток іпотеки, що потенційно може збільшити коло покупців; По-четверте, ступінь воєнних ризиків та концентрація попиту в окремих більш безпечних регіонах та переважно на об’єкти на завершальних стадіях будівництва та нові черги в популярних ЖК та котеджних містечках.

За нашими прогнозами, до кінця літа рівень цін на первинному ринку може зрости щонайменше на 5%, а максимально, враховуючи всі названі фактори, – до 10 – 12% в гривні,

– каже Маріанна Бігунець.

Тобто до кінця літа ціни можуть зрости в середньому від 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень за метр квадратний. Відтак вартість житла в новобудовах вже навряд чи опуститься нижче 1 000 доларів за метр квадратний.

Щодо попиту, то наразі понад 90% попиту на первинне житло сконцентровано головним чином в більш безпечних у воєнному сенсі містах: Ужгород, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпро, Вінниця та Київ.

Що буде з цінами на продукти

Овочі та фрукти

Чималу кількість покупців цікавить саме житло, яке готове до заселення, тобто з ремонтом, чи на завершальних стадіях будівництва – понад 50% наявного попиту. Водночас в нових чергах ЖК чи котеджного містечка на стадії активного зведення – до 30% попиту. В нових об’єктах з безперервним веденням будівельних робіт на стадії готовності – від 30% до 20% попиту.

Як розповіла для 24 Каналу науковиця Інна Сало, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, більш істотно впливають такі чинники як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Ціни на овочі, з розширенням обсягів їх реалізації, станом на 25 червня 2024 року за даними Мінфіну України проти цін на кінець травня здешевшали.

Молода капуста коштує – 9,26 гривні за кілограм (-44 %),

Огірки (тепличні) – 48 гривень за кілограм (-4 %),

Молода картопля – 31,11 гривні за кілограм (-49 %).

Додали в ціні молодий часник – 169 гривень за кіло (+3 %),

Синя цибуля – 94,90 гривні за кіло (+3 %),

Зелена цибуля – 34,10 гривні за 100 грамів (+6 %).

Найбільш помітно здорожчали огірки короткоплідні – 70,80 гривні за кіло (+29 %). 5.

Водночас у пік сезону продаж суниці з розширенням пропозиції ціна на неї знизилася до 100 гривень за кілограм. Тоді як ціна на черешню залежно від її органолептичних показників – зовнішній вигляд, смак, колір тощо – становить в діапазоні 50 – 70 гривень за кіло проти 120 – 150 гривень за кіло у кінці травня цього року.

Основні види м’яса

У коментарі 24 Каналу експертка Наталія Копитець розповіла, що у продуктових супермаркетах станом на 25 червня 2024 року роздрібні ціни на яловичині ребра залишилися на рівні травня 2024 року й становили 168,85 гривні за кіло.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Водночас роздрібні ціни на яловичину гуляш за місяць підвищилися на 3,8% – до 291,10 гривні за кіло.

За словами науковиці, під кінець червня роздрібні ціни на куряче філе становили 161,30 гривні за кілограм, а курячі стегна – 103 гривні за кіло, зменшившись на 1,2 – 2,9% порівняно з відповідним періодом травня 2024 року.

При цьому куряча тушка подорожчала на 1,5% – до 78,30 гривні, а курячі гомілки додали в ціні 16,0% і коштують нині 84,45 гривні.

Ціни на такі види свинини як ребра, грудинка, лопатка, підчеревина та шашлик стали вищими на 0,6 – 6% і становили 164,37 – 239,90 гривні за кіло. Роздрібні ціни на свинячий ошийок залишилися на рівні травня 2024 року й становили 254,70 гривні за кіло.

Не змінилися й роздрібні ціни на сало домашнє та солоне і становили 234 – 238,34 гривні.

Наталія Копитець пояснює, що характерною рисою цього періоду стало зростання роздрібних цін на дешевші види м’яса: це курячі тушки та гомілки, свинячі ребра, грудинка, лопатка, підчеревина та шашлик.

за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у липні 2024 року роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичина, свинина, курятина – можуть підвищитися до 3%, внаслідок зростання виробничих витрат через відключення електроенергії та її здорожчання.