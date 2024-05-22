Тренд на невелику девальвацію: чи буде долар у червні по 40 гривень

Ухвалення допомоги Україні від США додало Нацбанку більше впевненості, саме тому курс на сьогодні підконтрольний регуляторові. Очікується, що до червня нацвалюта може трішки девальвувати. Максимальна відмітка – до 40 гривень.

Чи є ризик девальвації гривні до кінця року

Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що ситуація з курсом у травні є доволі стабільною.

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Наразі Міністерство фінансів України має запаси для фінансування бюджету до кінця літа, а з американською допомогою у вигляді безвідсоткових кредитів на суму 7,8 мільярда доларів – до кінця року.

Отже, стабільність щодо фінансової допомоги за узгодженими графіками лише додає впевненості Нацбанку для роботи в плановому режимі.

Данило Монін Економіст Поки не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому випадку макрофінансова підтримка США – це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку та відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році.

Який курс прогнозується влітку

Монін вважає, що на сьогодні Національний банк змінив свою політику курсоутворення. Йдеться про те, що з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов в режим плавної керованої девальвації нацвалюти.

Загальний тренд – це невелика девальвація,

– додає економіст.

Враховуючи низьку інфляцію, кращий експорт, аніж прогнозувалося, та плановий прихід зовнішньої допомоги, у червні варто очікувати курс близько 39,5 – 40 гривень за долар.

Що відбувається з доларом на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що зважаючи на завершення періоду сплати податків бізнесом, у період з 20 травня по 26 травня у безготівковому сегменті не варто очікувати зростання долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank З огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую

Золотько додає, що межі можливих коливань курсу можуть сягати від 39,7 – 40,2 гривні за долар.

Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу наголосив, що курси валют цього тижня можуть як зростати, так і знижуватись.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Але в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.

Прогнозуються такі коридори валютних коливань: