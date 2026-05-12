Все гірше, ніж очікувалось: уряд Росії погіршив прогноз зростання ВВП у кілька разів

Уряд Росії сподівається уникнути економічного спаду. Але про швидке зростання наразі вже не йдеться. Влада країни очікує, що у 2026 році вдасться зберегти позитивну динаміку ВВП на рівні +0,4%

Що відбувається з економікою Росії та який подальший прогноз?

Такий прогноз анонсував віцепрем’єр Олександр Новак, про що пише медіа "The Moscow Times".

Попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 1,3%.

Економіст Андрій Гнидченко з аналітичного центру ЦМАКП, який на початку травня вивчив прогнози провідних російських та міжнародних організацій, назвав новий прогноз сюрпризом. У першому кварталі ВВП, за оцінкою Мінекономрозвитку Росії, скоротився на 0,3%, а Володимир Путін вимагав від уряду та Центробанку прискорити економічне зростання.

У прогноз, як зазначають ЗМІ, закладені "консервативні" умови. Зокрема, середня ціна російської нафти – 59 доларів за барель цього року та лише 50 доларів у наступні три роки.

Це навіть менше, ніж у традиційно обережного Центробанку Росії, який у квітні підвищив прогноз до 65 доларів за барель цього року та до 55 доларів у 2027 – 2028 роках,

– йдеться у матеріалі.

Такі очікування щодо нафтових цін допоможуть обмежити витрати бюджету: його доводиться балансувати в умовах падіння доходів – переважно через міцний рубль і низькі ціни на нафту – та зростання потреб у витратах, зокрема на війну проти України.

Зверніть увагу! Низька ціна у прогнозі означає менші базові нафтогазові доходи, а додаткові надходження, якщо вони з’являться, підуть до Фонду національного добробуту.

Економіст Єгор Сусін називає це "не зовсім прогнозом, а радше передумовою для бюджету". Річ у тім, що нафтогазова частина бюджету обіцяє суттєве скорочення витрат, "хоча восени, звісно, все знову переглядатимуть залежно від змін".

Новий, "імовірно, вищий обсяг витрат" бюджету, на думку економіста Дмитра Польового, залишається основним фактором невизначеності та ризику.

Прогноз, за описом Новака, передбачає дуже складний рік для економіки. Цього року продовжиться спад інвестицій, інфляція залишатиметься доволі високою – 5,2%, а зростання грошових доходів росіян сповільниться до 1,6% у реальному вираженні після 7,7% минулого року.

Зверніть увагу! Водночас споживча активність впаде до 1,2% після 4% у 2025 році.

Безробіття зросте, але незначно – до 2,3–2,4% проти 2,2% торік і в першому кварталі цього року. Надалі Центробанк знизить ключову ставку, а також проявиться ефект від уже здійсненого пом’якшення політики. Тоді зростання ВВП становитиме 1,4% наступного року з подальшим збільшенням до 2,4% у 2029 році.

А з 2027 року, згідно з урядовим прогнозом, також почнуть зростати інвестиції, а темпи збільшення доходів і споживання населення прискоряться.

Як зазначає СЗР України, замість пом’якшення грошово-кредитної політики Центробанк Росії підняв прогнозну середню ставку на 2026 рік на один відсотковий пункт – до 14,0–14,5%.

Логіка проста і безжальна: додаткові нафтодолари через бюджетні витрати розганяють внутрішній попит, а той – інфляцію,

– пояснили у розвідці.

Більше нафти означає більше грошей в економіці. Тобто період дорогих кредитів стає довшим.

Тобто Кремль структурно залежить від сировинної кон'юнктури та не може "вирватися з цього кола" навіть за сприятливих умов. На тлі уповільнення економіки й падіння ВВП в першому кварталі ЦМАКП випустив записку з вимогою переглянути мандат Центробанку: зобов’язати регулятора орієнтуватися не лише на інфляцію, а й на стан економіки загалом.

Пропонують навіть частково обмежити незалежність банку та змусити його координувати рішення з урядом.

Загальний сигнал прогноз:

Москва не розраховує на швидку нормалізацію відносин із Заходом; Кремль не планує послаблювати монетарний тиск.

Зверніть увагу! Чим вищі нафтові доходи, тим більший ризик інфляційного перегріву. Тому й менше підстав знижувати ставки.

Що ще варто знати про ситуацію у Росії?

Нагадаємо, що Сбербанк також знизив свій економічний прогноз для Росії на 2026 рік. Зокрема зростання ВВП зменшили з 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. А рівень інфляції підвищили з 5 – 6% до 6 – 6,5%.

Водночас експерт Сергій Фурса наголосив: Росія не має обвалу ВВП. Проте зниження дійсно є.

Зокрема відбувається стагнація російської економіки. Вона відбувається вже понад рік.

Така стагнація є наслідком всього, що відбулося в країні. Зокрема й високої облікової ставки. Таким чином, влада країни боролась з інфляцією.